Обляков заявил об отрицательных ощущениях после матча с «Эспаньолом»

Полузащитник ЦСКАпрокомментировал поражение от «Эспаньола» (0:2) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

«Почему в чемпионате России идем на первом месте, а в Лиге Европы пропускаем семь мячей за два матча? Посмотрите, какое место "Эспаньол" занял в прошлом году. Сейчас не имеет значения, как они играют и на каком месте идут, это серьезная команда.

Они, посмотрите, как владеют мячом. В соцсетях пишут, что мы сконцентрировались на РПЛ — пусть пишут. Надо что-то преподносить.

Ощущения отрицательные. Спасибо болельщикам, они болели сегодня до конца. Да, первый тайм сегодня под нашим контролем. Не было моментов, ни у них, ни у нас.

В последние пять минут старались нагружать вперед и создавать моменты. Не знаю, почему так получается, что мы часто пропускаем во вторых таймах», — приводит слова Облякова РИА Новости. 0