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    Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

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    На этой неделе прошли матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов. УЕФА назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.

    Серж Гнабри
    Серж Гнабри

    В число претендентов вошли: полузащитник «Баварии» Серж Гнабри, нападающий «Барселоны» Луис Суарес, форвард «Брюгге» Эммануэль Бонавентуре и защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими.

    Напомним, Покер Гнабри позволил «Баварии» разгромить в гостях «Тоттенхэм» (7:2), дубль Суареса принес «Барселоне» победу над «Интером».

    Два мяча Бонавентуре позволили «Брюгге» увезти очко из Мадрида («Реал», 2:2), а «Боруссия» обыграла на выезде «Славию» благодаря двум точным ударам Хакими. 0

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