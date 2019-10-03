Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

На этой неделе прошли матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов. УЕФА назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.

В число претендентов вошли: полузащитник «Баварии» Серж Гнабри, нападающий «Барселоны» Луис Суарес, форвард «Брюгге» Эммануэль Бонавентуре и защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими.

Напомним, Покер Гнабри позволил «Баварии» разгромить в гостях «Тоттенхэм» (7:2), дубль Суареса принес «Барселоне» победу над «Интером».

Два мяча Бонавентуре позволили «Брюгге» увезти очко из Мадрида («Реал», 2:2), а «Боруссия» обыграла на выезде «Славию» благодаря двум точным ударам Хакими. 0