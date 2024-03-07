«Манчестер Сити» — «Копенгаген»: счет матча 3:1 (3:1), обзор голов

Хулиан Альварес Фото: globallookpress.com
На пятой минуте счет открыл защитник Мануэль Аканджи после передачи Хулиана Альвареса.
Через четыре минуты отличился сам аргентинец.
«Копенгаген» смог размочить счет на 29-й минуте после точного удара Мохамеда Эльюнусси.
Но в добавленное к первому тайму время Эрлинг Холанн с передачи Родри сделал счет 3:1.
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
Манчестер Сити — Копенгаген 3:1
Голы: 1:0 Мануэль Аканджи (5'), 2:0 Хулиан Альварес (9'), 2:1 Мохамед Эльюнуссип (29'), 3:1 Эрлинг Холанд (45 + 3') Манчестер Сити: Эдерсон, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш (Джон Стоунс, 68'), Йошко Гвардиол, Рико Льюис, Родриго Эрнандес (Серхио Гомес, 46'), Матео Ковачич, Оскар Бобб, Хулиан Альварес, Эрлинг Холанд (Jacob Wright, 88'), Матеус Нунес (Мика Хэмилтон, 74') Копенгаген: Камиль Грабара, Элиас Йелерт (Биргер Мелинг, 78'), Петер Анкерсен, Скотт Маккена, Кевин Дикс, Денис Вавро, Уильям Клем (Эмиль Хойлунд, 68'), Орри Оускарссон (Андреас Корнелиус, 68'), Элиас Ашури (Руни Барджи, 58'), Мохамед Эльюнуссип, Victor Mow Froholdt Предупреждения: Андреас Корнелиус (84'), Магнус Маттссон (90')
Соперник «Ман Сити» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.