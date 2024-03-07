«Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг»: счет матча 1:1 (0:0), обзор голов

В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов мадридскийна своем поле завершил встречу свничью со счетом 1:1 и вышел по сумме двух матчей в четвертьфинал.

В первом тайме забитых мячей не было.

Только на 65-й минуте отличился Винисуис Жуниор, замкнувший передачу Джуда Беллингема.

«Лейпциг» смог ответить голом центрального защитника Вилли Орбана, но на большее ему сил не хватило.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Реал Мадрид — РБ Лейпциг 1:1 Голы: 1:0 Винисиус Жуниор (65'), 1:1 Вилли Орбан (68') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер, Начо, Ферлан Менди, Тони Кроос (Лука Модрич, 78'), Орельен Чуаэми, Эдуардо Камавинжа (Родриго, 46'), Федерико Вальверде, Джуд Беллингхэм (Хоселу, 85'), Винисиус Жуниор РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Кастелло Люкеба, Бенджамин Хенрихс, Ксави Симонс, Ксавер Шлагер (Элиф Элмас, 85'), Амаду Айдара (Кевин Кампль, 90'), Даниэль Ольмо, Давид Раум, Беньямин Шешко (Кристоф Баумгартнер, 85'), Луа Опенда (Юссуф Поульсен, 77') Предупреждения: Ксавер Шлагер (20'), Давид Раум (50'), Винисиус Жуниор (54'), Вилли Орбан (71'), Орельен Чуаэми (73'), Тони Кроос (75')

Дальше идет мадридский «Реал».