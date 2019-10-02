Гол Нобоа «Ахмату» признан лучшим в РПЛ в сентябре

Гол полузащитникв ворота(2:0) признан лучшим в РПЛ по итогам сентября, сообщает пресс-служба лиги.

Эквадорец совершил проход от центрального круга и, не входя в штрафную, тонким ударом перекинул вратаря Евгения Городова.

Отметим, что для Нобоа этот гол стал первым в сезоне.

После этой встречи подал в отставку наставник грозненской команды Рашид Рахимов. Новым главным тренером «Ахмата» назначен Игорь Шалимов.

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