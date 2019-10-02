Гол Нобоа «Ахмату» признан лучшим в РПЛ в сентябре

Кристиана Нобоа
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Эквадорец совершил проход от центрального круга и, не входя в штрафную, тонким ударом перекинул вратаря Евгения Городова.
Отметим, что для Нобоа этот гол стал первым в сезоне.
После этой встречи подал в отставку наставник грозненской команды Рашид Рахимов. Новым главным тренером «Ахмата» назначен Игорь Шалимов.
😍 Гол Кристиана Нобоа — лучший в сентябре!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 2 октября 2019 г.
📊 Напоминаем, Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.#РПЛ #Нобоа #РПЛтопчик #ГолМесяцаРПЛ pic.twitter.com/uivXoJIlPr