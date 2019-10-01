«Тоттенхэм» — «Бавария»: счет матча 2:7, обзор голов

в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов потерпел поражение от— 2:7.

Хозяева открыли счет на 12-й минуте, когда Сон Хын Мин, получив мяч в чужой штрафной, точно пробил низом в дальний угол.

Спустя три минуты мюнхенцы отыгрались усилиями Йозуа Киммиха, который классно пробил из-за пределов штрафной площади.

На последней минуте первого тайма Роберт Левандовски принес «Баварии» минимальный перевес. Поляк нанес результативный удар с разворота с линии штрафной площади.

На 53-й минуте ворота Уго Льориса поразил Серж Гнабри. Еще через пару минут он же оформил дубль, забив с рикошетом от штанги.

«Шпоры» на это ответили реализованным пенальти от Гарри Кейна на 61-й минуте.

Под занавес встречи «Бавария» окончательно добила хозяев, забив три гола за пять минут. Дважды отличился Гнабри, в итоге оформив покер. Еще один мяч забил Левандовски.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу группы B с 6 очками. «Тоттенхэм» — четвертый с 1 баллом.

В следующем туре «Бавария» отправится в гости к «Олимпиакосу», а «Тоттенхэм» примет «Црвену Звезду». 0