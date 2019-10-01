Тренер загребского «Динамо» намерен преподнести сюрприз «Ман Сити»

Главный тренер загребскогоподелился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с

«Все ребята находятся в оптимальных кондициях, больных и травмированных нет. Тактика и стратегия имеют важное значение, но характер важен еще больше. Мы проанализировали игру "Манчестер Сити" и попробуем преподнести сюрприз.

Попробуем показать хороший футбол и одержать победу. Важно получить удовольствие от игры. Но мы хотим набрать три очка. Нам удалось проявить себя в матче с "Аталантой", теперь будем пытаться выиграть каждый поединок», — цитирует Бьелицу пресс-служба УЕФА.

Встреча «Манчестер Сити» — «Динамо» Загреб пройдет сегодня, 1 октября, в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало матча — в 22:00 мск. 0