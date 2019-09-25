«Нижний Новгород» — «Краснодар»: счет матча 1:0, обзор гола

потерпел поражение отв выездном матче 1/16 финала Кубка России.

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:0.

Хозяева забили единственный гол на 78-й минуте. Александр Ставпец около чужой штрафной обокрал Кайо, сделал пару шагу вперед и точно пробил в угол чужих ворот.

Кубок России. 1/16 финала «Нижний Новгород» — «Краснодар» — 1:0 (0:0) Гол: Ставпец, 78«Нижний Новгород»: Анисимов, Хозин, Гаджибеков (Лебедев, 80), Федорив, Зуев, Голышев, Ставпец, Сапета, Игнатович (Морозов, 88), Комолов, Палиенко«Краснодар»: Крицюк, Камболов (Черников, 71), Фьолусон, Спаич, Скопинцев, Рамирес (Уткин, 46), Стоцкий, Намли, Кайю (Онугха, 80), Берг, СулеймановПредупреждения: Кайю, 17. Камболов, 23. Комолов, 57. Спаич, 67. Зуев, 69. Лебедев, 87

«Нижний Новгород» вышел в 1/8 финала, где сыграет с победителем пары «Шинник» — «Сочи». 0