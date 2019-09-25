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    Лещук: Нужно обыгрывать «Луч», и желательно с крупным счетом

    Кубок России Футбол России Динамо Луч-Энергия
    Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о предстоящем кубковом матче с «Лучом».

    Игорь Лещук
    Игорь Лещук

    «Нужно выходить и побеждать, тем более "Луч", — отметил в беседе с "Известиями" голкипер "Динамо" Игорь Лещук. — У нас в обойме есть еще один полноценный состав, который может сыграть не хуже, чем основной.

    Надо побеждать, и вообще не важно, какой был перелет и какая разница во времени. У нас задача попасть в еврокубки, и нет разницы, как это сделать — через чемпионат или Кубок России.

    Очень важно победить во Владивостоке для болельщиков и для нас самих. Неудачный результат с "Лучом" вообще станет крахом. Так что нужно выигрывать, и желательно с крупным счетом», — приводят слова Лещука «Известия».

    Матч «Динамо» — «Луч» пройдет сегодня, 25 сентября. Начало матча — в 12:00 по мск. 0

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