Лещук: Нужно обыгрывать «Луч», и желательно с крупным счетом

Вратарь московскоговысказался о предстоящем кубковом матче с

«Нужно выходить и побеждать, тем более "Луч", — отметил в беседе с "Известиями" голкипер "Динамо" Игорь Лещук. — У нас в обойме есть еще один полноценный состав, который может сыграть не хуже, чем основной.

Надо побеждать, и вообще не важно, какой был перелет и какая разница во времени. У нас задача попасть в еврокубки, и нет разницы, как это сделать — через чемпионат или Кубок России.

Очень важно победить во Владивостоке для болельщиков и для нас самих. Неудачный результат с "Лучом" вообще станет крахом. Так что нужно выигрывать, и желательно с крупным счетом», — приводят слова Лещука «Известия».

Матч «Динамо» — «Луч» пройдет сегодня, 25 сентября. Начало матча — в 12:00 по мск. 0