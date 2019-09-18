«Динамо» Загреб — «Аталанта»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Загребское «Динамо» и «Аталанта» объявили составы на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов

Встреча группы C, которая пройдет в столице Хорватии, начнется в 22:00 по московскому времени.

«Динамо» Загреб: Ливакович, Адеми, Ольмо, Петкович, Леовац, Моро, Теофиль-Катрен, Стоянович, Перич, Дилавер, Оршич.

Запасные: Загорац, Хайрович, Гавранович, Гояк, Шитум, Иванушец, Атьемвен.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Масьелло, Госенс, Гомес, Фройлер, де Роон, Джимшити, Хатебур, Иличич, Сапата.

Запасные: Спортьелло, Паломино, Муриэль, Малиновский, Кастанье, Пашалич, Бэрроу.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Аталанте». Коэффициент на ее победу — 2.10, на ничью — 3.55, тогда как на успех «Динамо» — 4.05.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0