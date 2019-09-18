«Динамо» Загреб — «Аталанта». Прогноз (к. 1.76) и ставки на Лигe чемпионов 18 сентября 2019 года

На стадионе «Максимир» в Загребе местное «Динамо» сразится с итальянской «Аталантой» в рамках первого тура группового этап Лиги чемпионов. Игра пройдет 18 сентября и начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Динамо» Загреб — «Аталанта».

«Динамо» Загреб

Загребское «Динамо» последний раз играло в группе Лиги чемпионов в 2016 году. Тогда оно в компании с «Лионом», «Севильей» и «Ювентусом» потерпело шесть поражений в шести матчах с общим счетом 0:15.

«Синие» начали эту компанию в чемпионской лиге с квалификации, где они преодолели три раунда, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью.

Чемпион Хорватии поочередно выбил из турнира грузинский «Сабуртало», венгерский «Ференцварош» и норвежский «Руссенборг». На своем поле «Динамо» выиграло три встречи при одном ничейном результате, разница мячей — 6:1.

После семи матчей хорватского первенства, загребцы с 16 очками делят 1-2 место с «Хайдуком», имея при этом игру в запасе.

«Аталанта»

«Аталанта» неожиданно для многих стала открытием прошлого сезона в чемпионате Италии, заняв третье место, которое дало право команде сразу сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов.

В летнее трансферное окно бергамцы подписали украинца Руслана Малиновского и колумбийца Луиса Муриэля, который в трех стартовых турах успел отличиться трижды.

«Черно-синие» в новом сезоне провели только три официальных матча, пришедшие на чемпионат Италии. Начали они с победы над СПАЛом (3:2) в гостях.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Затем с таким же результатом уступили в родных пенатах «Торино», а накануне по-волевому одолели крепкий «Дженоа» — 2:1. С шестью очками «Аталанта» идет шестой в Серии А.

Прогноз на «Динамо» Загреб — «Аталанта»

В этом поединке букмекеры отдают преимущество гостям. На победу «Аталанты» предлагают — 2.15.

На викторию «Динамо» дают — 3.65, ничья оценена — в 3.40

Хотя «Динамо» и считают в этом поединке аутсайдером, будет неудивительно, что на своем поле оно сможет добиться положительного результата в игре с дебютантом турнира. 0