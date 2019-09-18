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    Прервет ли загребское «Динамо» серию поражений на групповом этапе ЛЧ?

    «Динамо» Загреб — «Аталанта». Прогноз (к. 1.76) и ставки на Лигe чемпионов 18 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Динамо Загреб Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Аталанту
    Прогноз на «Динамо» Загреб — «Аталанта»
    Амер Гояк
    На стадионе «Максимир» в Загребе местное «Динамо» сразится с итальянской «Аталантой» в рамках первого тура группового этап Лиги чемпионов. Игра пройдет 18 сентября и начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Динамо» Загреб — «Аталанта».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 18 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Динамо» Загреб

    Загребское «Динамо» последний раз играло в группе Лиги чемпионов в 2016 году. Тогда оно в компании с «Лионом», «Севильей» и «Ювентусом» потерпело шесть поражений в шести матчах с общим счетом 0:15.

    «Синие» начали эту компанию в чемпионской лиге с квалификации, где они преодолели три раунда, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью.

    Чемпион Хорватии поочередно выбил из турнира грузинский «Сабуртало», венгерский «Ференцварош» и норвежский «Руссенборг». На своем поле «Динамо» выиграло три встречи при одном ничейном результате, разница мячей — 6:1.

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  • 12/09/2019

    • После семи матчей хорватского первенства, загребцы с 16 очками делят 1-2 место с «Хайдуком», имея при этом игру в запасе.

    «Аталанта»

    «Аталанта» неожиданно для многих стала открытием прошлого сезона в чемпионате Италии, заняв третье место, которое дало право команде сразу сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов.

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    В летнее трансферное окно бергамцы подписали украинца Руслана Малиновского и колумбийца Луиса Муриэля, который в трех стартовых турах успел отличиться трижды.

    «Черно-синие» в новом сезоне провели только три официальных матча, пришедшие на чемпионат Италии. Начали они с победы над СПАЛом (3:2) в гостях.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Затем с таким же результатом уступили в родных пенатах «Торино», а накануне по-волевому одолели крепкий «Дженоа» — 2:1. С шестью очками «Аталанта» идет шестой в Серии А.

    Прогноз на «Динамо» Загреб — «Аталанта»

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество гостям. На победу «Аталанты» предлагают — 2.15.

    На викторию «Динамо» дают — 3.65, ничья оценена — в 3.40

    Хотя «Динамо» и считают в этом поединке аутсайдером, будет неудивительно, что на своем поле оно сможет добиться положительного результата в игре с дебютантом турнира. 0

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    «Динамо» Загреб — «Аталанта». Прогноз (к. 1.76) и ставки на Лигe чемпионов 18 сентября 2019 года. Прогноз на «Динамо» Загреб — «Аталанта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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