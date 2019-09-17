«Лион» — «Зенит»: счет матча 4:2, обзор голов

Питерскийпотерпел гостевое поражение от(2:4) в матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

За победителей отличились Райан Шерки, Яя Сумаре, Титуан Тома и Эль-Хадж Коли, реализовавший пенальти.

Голы в составе команды Константина Зырянова забили нападающие Максим Бачинский и Кирилл Косарев.

Напомним, что в группе G также выступают «Бенфика» и «Лейпциг».

Основные составы «Лиона» и «Зенита» сыграют в матче Лиги чемпионов 17 сентября. Встреча начнется в 19:55 (мск).