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    «Зенит» уступил «Лиону» в Юношеской лиге УЕФА

    «Лион» — «Зенит»: счет матча 4:2, обзор голов

    Юношеская лига УЕФА Зенит Футбол России Лион Футбол Франции
    Питерский «Зенит» потерпел гостевое поражение от «Лиона» (2:4) в матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    За победителей отличились Райан Шерки, Яя Сумаре, Титуан Тома и Эль-Хадж Коли, реализовавший пенальти.

    Голы в составе команды Константина Зырянова забили нападающие Максим Бачинский и Кирилл Косарев.

    Напомним, что в группе G также выступают «Бенфика» и «Лейпциг».

    Основные составы «Лиона» и «Зенита» сыграют в матче Лиги чемпионов 17 сентября. Встреча начнется в 19:55 (мск).

    Лига чемпионов УЕФА U19. Группа G
    «Лион — мол.» — «Зенит — мол.» — 4:2 (0:1)
    Голы: Бачинский, 45+2 (0:1). Черки, 48 (1:1). Сумаре, 56 (2:1). Тома, 74 (3:1). Косарев, 90+1 (3:2). Коли, 90+4 — с пенальти (4:2)«Лион — мол.» Маргерон, Минольен (Gusto, 75), Калулу, Бар, Огарро, Diomande, Тома, Barcola (Wissa, 63), Шерки (Мбенга, 90), Коли, Сумаре«Зенит — мол.»: Рыбиков, Вахания, Хотулев, Захаров, Смирнов (Сандрачук, 64), Симутенков (Варичев, 46), Хубулов, Каргинов, Косарев, Симдянкин (Ногтев, 60), БачинскийПредупреждения: Варичев, 53. Хотулев, 58. Косарев, 76
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