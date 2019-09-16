Рахимов: Даже действуя в меньшинстве, выглядели неплохо

Главный тренер «Ахмата»раскритиковал работу судейской бригады в матче 9-го тура чемпионата России против(1:2).

«Сначала ошибка, которую мы допустили при первом голе. А потом попал неберущийся удар.

Хотя не стал бы предъявлять претензии своим футболистам. Играли хорошо. Удаление сломало нам игру. Даже действуя в меньшинстве, выглядели неплохо.

Когда ты смотришь все моменты, и четвертый арбитр говорит что играли в ногу, хотя была чистая игра в мяч... Все в одну сторону. Мне было понятно, что рано или поздно что-то придумается.

Не знаю, что было в моменте с удалением. Швец играл в мяч. Не в ногу. Обычно катится. Ладно, пусть штрафной, но не красная.

Сейчас придумают, что очень агрессивно играл. Посмотрите, сколько таких моментов... очень неприятно. Но такая футбольная жизнь.

Сколько моментов вы видели у наших ворот? Какие-то стопроцентные? Я не видел. Определенно, территориальное преимущество было у "Ростова". Это нормально.

Когда "Ростов" дома, то всегда так играет: доставляет на фланги и делает передачи. Я не вижу тотального преимущества. Я видел, что судья очень хорошо контролировал игру.

Не можем жить этой игрой. Нужно проанализировать и двигаться дальше», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0