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    «Спартак» подал заявление на фаната ЦСКА за расизм

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    Московский «Спартак» подал заявление в прокуратуру на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, сообщает «Чемпионат».

    Луис Адриано
    Луис Адриано

    Недовольство красно-белых вызвала запись в твиттере Малосолова, сделанная летом во время матча предсезонного турнира «Кубок Премьер» между ЦСКА и «Спартаком».

    В первом тайме встречи между нападающим «Спартака» Луисом Адриано и защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным произошло две стычки, в результате которых россиянин был удалён с поля.

    Малосолов отреагировал на инцидент следующим постом: «Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время».

    По итогам рассмотрения заявления, подписанного лично генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном, на Малосолова было заведено дело по административной статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершённые публично»). 0

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