«Спартак» подал заявление на фаната ЦСКА за расизм

Московскийподал заявление в прокуратуру на известного болельщика ЦСКА, сообщает «Чемпионат»

Недовольство красно-белых вызвала запись в твиттере Малосолова, сделанная летом во время матча предсезонного турнира «Кубок Премьер» между ЦСКА и «Спартаком».

В первом тайме встречи между нападающим «Спартака» Луисом Адриано и защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным произошло две стычки, в результате которых россиянин был удалён с поля.

Малосолов отреагировал на инцидент следующим постом: «Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время».

По итогам рассмотрения заявления, подписанного лично генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном, на Малосолова было заведено дело по административной статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершённые публично»). 0