представила третью форму на сезон 2019-2020.

Третий комплект формы выполнен преимущественно в бирюзовом цвете. Воротник при этом — традиционного для «Барсы» сине-гранатового цвета.

Техническим спонсором «Барселоны» является Nike.

🙌👕 The third kit is here!

What do you think? 🤩 pic.twitter.com/EqUZjeG82r