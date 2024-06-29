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    Удержится ли «Вила Нова» в зоне выхода в элиту?

    «Куритиба» — «Вила Нова». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 29 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Куритиба» — «Вила Нова»
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    Игор Энрике («Вила Нова»)
    «Куритиба» на своем поле примет клуб «Вила Нова» в 12-м туре бразильской Серии B. Поединок состоится 29 июня и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Куритиба» — «Вила Нова», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Куритиба»

    Турнирное положение: По итогам 12-ти туров бразильской Серии B «Куритиба» занимает восьмое место с 18 баллами и разницей мячей 12-8.

    Несмотря на позицию в середине таблицы, команда лишь на два балла отстает от зоны выхода в элитный дивизион страны, поэтому ей крайне важно выигрывать.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Ему не удалось выстоять в игре против «Амазонас» (0:1).

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в три поединка, которые также пришлись на второй дивизион чемпионата Бразилии.

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    Не сыграют: травмирован — Брандао, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах в разных турнирах «Куритиба» проиграл лишь дважды при четырех победах и двух ничьих.

    Такие результаты говорят о противоречивой форме коллектива, ведь его шансы на победу выглядят не особо высокими и одновременно неплохими.

    Матеус Фриццо — лучший бомбардиры команды в лиге с четырьмя голами.

    «Вила Нова»

    Турнирное положение: «Вила Нова» с 20 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице. В ее активе 14 забитых мячей, в пассиве — 13 пропущенных.

    Команда находится в зоне выхода в элитный дивизион, отставая от лидера «Америке Минейро» и второго «Аваи» на два балла.

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А взял очередные три очка. На своем поле он обыграл «Гояс» (1:0).

    Этот стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, которые также пришлись на бразильскую Серию B.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти поединках в разных турнирах «Вила Нова» проиграла лишь раз при трех победах и одной ничьей.

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    У коллектива явно неплохая форма, ведь три победы в четырех последних матчах скорее свидетельствует о том, что у него отличный игровой тонус.

    Энрике Алмейда и Алессон — лучшие бомбардиры команды в лиге с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Куритибы» забивали меньше 2,5 голов

    • в девяти из 11 последних матчей «Куритибы» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Вила Нова» выиграла.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Куритиба» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.30, победа «Вила Новы» — в 5.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.52.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости не проиграли. Хотя букмекеры не считают их фаворитом, они находятся гораздо выше соперника в таблице.

    В то же время, хозяева выиграли только дважды в пяти последних поединках.

    Ставка: «Вила Нова» не проиграет за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито меньше 3,5 голов, ведь так было в их трех из пяти последних матчах.

    Ставка: «Вила Нова» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.30

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    «Куритиба» — «Вила Нова»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 29.06.2024. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Вила Нова» в зоне выхода в элиту?
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