«Куритиба»
Турнирное положение: По итогам 12-ти туров бразильской Серии B «Куритиба» занимает восьмое место с 18 баллами и разницей мячей 12-8.
Несмотря на позицию в середине таблицы, команда лишь на два балла отстает от зоны выхода в элитный дивизион страны, поэтому ей крайне важно выигрывать.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Ему не удалось выстоять в игре против «Амазонас» (0:1).
Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в три поединка, которые также пришлись на второй дивизион чемпионата Бразилии.
Не сыграют: травмирован — Брандао, дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах в разных турнирах «Куритиба» проиграл лишь дважды при четырех победах и двух ничьих.
Такие результаты говорят о противоречивой форме коллектива, ведь его шансы на победу выглядят не особо высокими и одновременно неплохими.
Матеус Фриццо — лучший бомбардиры команды в лиге с четырьмя голами.
«Вила Нова»
Турнирное положение: «Вила Нова» с 20 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице. В ее активе 14 забитых мячей, в пассиве — 13 пропущенных.
Команда находится в зоне выхода в элитный дивизион, отставая от лидера «Америке Минейро» и второго «Аваи» на два балла.
Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А взял очередные три очка. На своем поле он обыграл «Гояс» (1:0).
Этот стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, которые также пришлись на бразильскую Серию B.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних пяти поединках в разных турнирах «Вила Нова» проиграла лишь раз при трех победах и одной ничьей.
У коллектива явно неплохая форма, ведь три победы в четырех последних матчах скорее свидетельствует о том, что у него отличный игровой тонус.
Энрике Алмейда и Алессон — лучшие бомбардиры команды в лиге с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Куритибы» забивали меньше 2,5 голов
- в девяти из 11 последних матчей «Куритибы» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей «Вила Нова» выиграла.
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Куритиба» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.30, победа «Вила Новы» — в 5.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.52.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости не проиграли. Хотя букмекеры не считают их фаворитом, они находятся гораздо выше соперника в таблице.
В то же время, хозяева выиграли только дважды в пяти последних поединках.
Ставка: «Вила Нова» не проиграет за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито меньше 3,5 голов, ведь так было в их трех из пяти последних матчах.
Ставка: «Вила Нова» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.30