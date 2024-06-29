«Куритиба» на своем поле примет клуб «Вила Нова» в 12-м туре бразильской Серии B. Поединок состоится 29 июня и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Куритиба» — «Вила Нова», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Куритиба»

Турнирное положение: По итогам 12-ти туров бразильской Серии B «Куритиба» занимает восьмое место с 18 баллами и разницей мячей 12-8.

Несмотря на позицию в середине таблицы, команда лишь на два балла отстает от зоны выхода в элитный дивизион страны, поэтому ей крайне важно выигрывать.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Ему не удалось выстоять в игре против «Амазонас» (0:1).

Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в три поединка, которые также пришлись на второй дивизион чемпионата Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмирован — Брандао, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах в разных турнирах «Куритиба» проиграл лишь дважды при четырех победах и двух ничьих.

Такие результаты говорят о противоречивой форме коллектива, ведь его шансы на победу выглядят не особо высокими и одновременно неплохими.

Матеус Фриццо — лучший бомбардиры команды в лиге с четырьмя голами.

«Вила Нова»

Турнирное положение: «Вила Нова» с 20 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице. В ее активе 14 забитых мячей, в пассиве — 13 пропущенных.

Команда находится в зоне выхода в элитный дивизион, отставая от лидера «Америке Минейро» и второго «Аваи» на два балла.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А взял очередные три очка. На своем поле он обыграл «Гояс» (1:0).

Этот стал для коллектива третьим в четырех последних поединках, которые также пришлись на бразильскую Серию B.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти поединках в разных турнирах «Вила Нова» проиграла лишь раз при трех победах и одной ничьей.

У коллектива явно неплохая форма, ведь три победы в четырех последних матчах скорее свидетельствует о том, что у него отличный игровой тонус.

Энрике Алмейда и Алессон — лучшие бомбардиры команды в лиге с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Куритибы» забивали меньше 2,5 голов

в девяти из 11 последних матчей «Куритибы» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Вила Нова» выиграла.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Куритиба» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.30, победа «Вила Новы» — в 5.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.52.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости не проиграли. Хотя букмекеры не считают их фаворитом, они находятся гораздо выше соперника в таблице.

В то же время, хозяева выиграли только дважды в пяти последних поединках.

Ставка: «Вила Нова» не проиграет за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито меньше 3,5 голов, ведь так было в их трех из пяти последних матчах.

Ставка: «Вила Нова» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.30