ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Где окажется Неймар?Топ-8 интриг перед закрытием трансферного окна
  • 19:57
    • «Барселона» без Месси упустила победу над «Осасуной»
  • 19:43
    • «Зенит» арендовал защитника «Порту»
  • 18:58
    • «Челси» упустил победу над «Шеффилдом» из-за автогола
  • 18:55
    • «Манчестер Сити» разгромил «Брайтон», Агуэро оформил дубль
  • 18:32
    • «Бавария» забила шесть мячей «Майнцу»
    Все новости спорта

    «Барселона» без Месси упустила победу над «Осасуной»

    «Осасуна» — «Барселона»: счет матча 2:2, обзор голов

    Примера Футбол Испании Барселона Осасуна Календарь Примеры
    В матче 3-го тура испанской Примеры «Осасуна» на своем поле сыграла вничью с «Барселоной» — 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 7-й минуте открыли хозяева. Забыли каталонцы Роберто Торреса во вратарской, который после прострела Льямаса с близкого расстояния замкнул атаку «Осасуны».

    «Барса» отыгралась на 51-й минуте. Перес с фланга вырезал подачу в штрафную, Ансумане Фати выиграл борьбу в воздухе и головой переправил мяч в нижний угол ворот.

    Каталонцы вышли вперед на 64-й минуте. Бускетс здорово сыграл в отборе, каталонцы довели мяч до Артура, который вошёл в штрафную, качнул соперника и пробил в нижний угол.

    А на 81-й минуте в ворота «Барселоны» был назначен пенальти — мяч после прострела в штрафную попал в руку Пике.

    Торрес с «точки» аккуратно пробил в правый нижний угол, а тер Штеген не угадал направление удара.

    «Осасуна» набрала пять очков и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице примеры. «Барселона» с четырьмя очками располагается на пятом месте.

    В следующем туре «Осасуна» в гостях сыграет против «Вальядолида», а «Барселона» на своем поле встретится с «Валенсией». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Зидан и Вальверде против всадников Апокалипсиса. Им не нужен Неймар
  • 28/08/2019 в 21:34
    •
  • Прогноз
  • «Валенсия» — «Мальорка»
  • 1.72
  • Завтра в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Ливерпуль» 4-ю кряду победу в АПЛ?
  • «Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Споктнется ли «Боруссия» Дортмунд на «Унионе»?
  • «Боруссия» Д — «Унион» Берлин. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Ювентус» столкнется с ожесточенным сопротивлением бывшей команды Сарри
  • «Ювентус» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Маурицио Сарри Футбол От работы в банке до «Ювентуса». Как Сарри начинал свой путь в футболеЭкс-подопечный Сарри рассказывает о том, каким тренер был 15 лет назад Вчера в 22:590
  • 16:08
    • «Сочи» одержал первую в своей истории победу в рамках РПЛ
  • 15:35
    • Известны претенденты на звание игрока месяца в АПЛ
  • 15:11
    • Аренда Лукаса Сантоса обойдется ЦСКА в 200 тыс евро
    «Краснодару» достался не лучший жребий Футбол ЦСКА обязан выигрывать группу, а «Краснодару» очень не повезлоРеакция спортивных СМИ на результаты жеребьевки Лиги Европы для российских клубов Вчера в 19:400
  • Экспресс дня

  • «Горожане» не пожалеют «чаек»
  • 3.61
    •
  • 18:07
    • Леклер — победитель квалификации Гран-при Бельгии, Квят — 18-й
  • 14:37
    • Агент Игбуна ведет переговоры с несколькими клубами
  • 14:23
    • Почеттино: решение по Эриксену будет принято в субботу
    Лига Европы Футбол Жеребьёвка Лиги Европы 2019/2020Онлайн жеребьёвки группового этапа ЛЕ 2019/2020: когда матчи, кто с кем играет Вчера в 14:540
  • 14:14
    • Чичарито перейдет в «Севилью»
  • 13:56
    • «Оренбург» одержал первую победу в сезоне
  • 13:40
    • «Ман Сити» следит за 19-летним норвежцем
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие