«Осасуна» — «Барселона»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 3-го тура испанской Примерына своем поле сыграла вничью с— 2:2.

Счет в матче на 7-й минуте открыли хозяева. Забыли каталонцы Роберто Торреса во вратарской, который после прострела Льямаса с близкого расстояния замкнул атаку «Осасуны».

«Барса» отыгралась на 51-й минуте. Перес с фланга вырезал подачу в штрафную, Ансумане Фати выиграл борьбу в воздухе и головой переправил мяч в нижний угол ворот.

Каталонцы вышли вперед на 64-й минуте. Бускетс здорово сыграл в отборе, каталонцы довели мяч до Артура, который вошёл в штрафную, качнул соперника и пробил в нижний угол.

А на 81-й минуте в ворота «Барселоны» был назначен пенальти — мяч после прострела в штрафную попал в руку Пике.

Торрес с «точки» аккуратно пробил в правый нижний угол, а тер Штеген не угадал направление удара.

«Осасуна» набрала пять очков и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице примеры. «Барселона» с четырьмя очками располагается на пятом месте.

В следующем туре «Осасуна» в гостях сыграет против «Вальядолида», а «Барселона» на своем поле встретится с «Валенсией». 0