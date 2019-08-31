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    «Ахмат» спасся от поражения в матче с «Тамбовом»

    «Ахмат» — «Тамбов»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Грозненский «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с «Тамбовом» (1:1) в матче 8-го тура чемпионата России.

    Обзор матча
    Обзор матча

    Гости открыли счет на 5-й минуте. Чуперка со стандарта мягкий навес исполнил в штрафную, Осипенко выпрыгнул и головой, а вернее даже больше затылком, протолкнул мяч в дальний угол ворот.

    Ушли от поражения грозненцы на третьей компенсированной минуте. Не смогли тамбовчане выбить мяч далеко от своих ворот, Бериша с радиуса штрафной с подбора в касание пробил — мяч от штанги залетел в ворота.

    «Тамбов» набрал пять очков и поднялся на 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат», имея в активе восемь очков, расположился на 12-м месте.

    В следующем туре «Ахмат» в гостях сыграет против «Ростова», а «Тамбов» на своем поле примет ЦСКА.

    РПЛ. 8-й тур
    «Ахмат» (Грозный) — «Тамбов» — 1:1 (0:1)
    Голы: Осипенко, 5 (0:1). Бериша, 90+2 (1:1)«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Уциев, Семенов, Нижич, Мусалов, Швец, Иванов, Шиманьски (Бериша, 54), Исмаэл (Анхель, 89), Садулаев (Роши, 69), Понсе«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Осипенко, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Килин (Бенито, 65), Карасев, Чуперка, Костюков (Мамтов, 81), Аппаев (Часовских, 66)Предупреждения: Швец, 27. Чуперка, 30. Бенито, 90+1. Мамтов, 90+1
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