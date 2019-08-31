«Ахмат» — «Тамбов»: счет матча 1:1, обзор голов

Грозненскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 8-го тура чемпионата России.

Гости открыли счет на 5-й минуте. Чуперка со стандарта мягкий навес исполнил в штрафную, Осипенко выпрыгнул и головой, а вернее даже больше затылком, протолкнул мяч в дальний угол ворот.

Ушли от поражения грозненцы на третьей компенсированной минуте. Не смогли тамбовчане выбить мяч далеко от своих ворот, Бериша с радиуса штрафной с подбора в касание пробил — мяч от штанги залетел в ворота.

«Тамбов» набрал пять очков и поднялся на 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат», имея в активе восемь очков, расположился на 12-м месте.

В следующем туре «Ахмат» в гостях сыграет против «Ростова», а «Тамбов» на своем поле примет ЦСКА.