«Ювентус» арендует Ракитича с обязательным правом выкупа

Полузащитникможет перейти в туринский, информирует Sport-English.

Как утверждает источник, итальянцы могут арендовать хорвата на один год с последующим правом выкупа. Изначально «старая синьора» хотела совершить обмен: подписать Ракитича и отправить в обратном направлении Эмре Джана.

Однако, каталонцы не видят места в составе Джану. Кроме того, до сих пор остается вариант, что Ракитич может быть включен в сделку с ПСЖ по Неймару.

Контракт хорватского футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2021 года. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 40 миллионов евро. 0