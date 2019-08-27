Владелец «Торпедо» погасил долг команды в 1 млрд рублей

Сергей Игнашевич
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«Почему летом пригласил Игнашевича в "Торпедо"? Мы обсуждали вопрос, нужно ли менять Игоря Колыванова, и никто не выступал за то, чтобы это все непременно сделать.
Я к Колыванову испытываю только благодарность, перед ним была поставлена задача — он её выполнил хорошо. Но надо дальше двигаться вперед.
Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей. Все из своего кармана», — приводит слова Авдеева канал «Красава».
Отметим, что на данный момент «Торпедо» является лидером ФНЛ. Позади 9 туров и у команды Игнашевича 25 очков в активе. 0