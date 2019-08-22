«Мальорка» арендовала полузащитника «Реала»

На официальном сайте клубапоявилась новость о том, что состав команды пополнился полузащитником мадридского. Футболист перешел на правах аренды.

«Мальорка» подписала арендное соглашение с «галактикос» сроком на один год. Таким образом, японец вернется обратно в июне 2020 года.

Неизвестно, предусмотрена ли контрактом опция с правом выкупа футболиста. Об этом стороны умолчали.

Такефуса Кубо имеет прозвище «мадридский Месси» за свой стиль игры. Игроку 18 лет и он является выпускником академии «Барселоны». В прошлом сезоне Кубо играл за «Токио», проведя 16 матчей. За этот период он забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. 0