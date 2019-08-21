«Фиорентина» объявила о подписании Рибери

«Фиорентина» на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с полузащитником

Подробности контракта не уточняются, но по данным СМИ, соглашение рассчитано на два года.

Официальная презентация Рибери в качестве игрока «Фиорентины» состоится в четверг, 22 августа.

Ранее сообщалось, что 36-летний игрок может продолжить карьеру в московском «Локомотиве».

Рибери по окончании прошлого сезона покинул мюнхенскую «Баварию», за которую выступал с 2007 года. В составе немецкой команды он стал девятикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка Германии, победителем Лиги чемпионов. 0