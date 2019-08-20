СМИ: Кононов останется в «Спартаке» как минимум до зимы

Главный тренер московскоговыполнил ультиматум руководства клуба и останется на посту до зимнего перерыва в чемпионате России, сообщает Euro-football.ru.

Напомним, у белорусского специалиста было пять матчей на исправление ситуации — с «Динамо» (0:0), «Туном» (3:2, 2:1), «Ахматом» (3:1) и ЦСКА (2:1).

По итогам этих поединков акционеры «Спартака» остались довольны работой Кононова: команда выиграла четыре встречи из пяти.

«Красно-белые» занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка. За выход в групповой этап Лиги Европы «Спартак» поборется с португальской «Брагой». Матчи пройдут 22 и 29 августа. 0