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    ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-главного тренера сборной Нигерии

    ФИФА Сборная Нигерии Между тем
    Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно дисквалифицировала бывшего главного тренера сборной Нигерии Самсона Сиасиа, сообщает Sport.es.

    Самсон Сиасиа
    Самсон Сиасиа

    52-летний специалист был наказан за взяточничество и злоупотребление служебным положением — нигериец пытался заработать на ставках на матчи своей национальной сборной.

    Вместе с ним по делу проходит сингапурец Уилсон Перумал — известный в мире футбола манипулятор результатами.

    В ФИФА не сообщили, к каким именно результатам матчей с нечестным исходом был причастен Сиасиа.

    Он тренировал сборную Нигерии с декабря 2010 по октябрь 2011 года, а в 2016 году снова возглавил национальную команду, попутно работая в молодежной сборной Нигерии, которую привел к бронзовым медалям на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

    Дело против Сиасиа было возбуждено в феврале 2019 года. Специалиста также оштрафовали на 50 тысяч швейцарских франков (около 51 тысячи долларов). 0

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