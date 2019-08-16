ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-главного тренера сборной Нигерии

Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно дисквалифицировала бывшего главного тренера сборной Нигерии, сообщает Sport.es.

52-летний специалист был наказан за взяточничество и злоупотребление служебным положением — нигериец пытался заработать на ставках на матчи своей национальной сборной.

Вместе с ним по делу проходит сингапурец Уилсон Перумал — известный в мире футбола манипулятор результатами.

В ФИФА не сообщили, к каким именно результатам матчей с нечестным исходом был причастен Сиасиа.

Он тренировал сборную Нигерии с декабря 2010 по октябрь 2011 года, а в 2016 году снова возглавил национальную команду, попутно работая в молодежной сборной Нигерии, которую привел к бронзовым медалям на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Дело против Сиасиа было возбуждено в феврале 2019 года. Специалиста также оштрафовали на 50 тысяч швейцарских франков (около 51 тысячи долларов). 0