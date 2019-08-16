ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-главного тренера сборной Нигерии

52-летний специалист был наказан за взяточничество и злоупотребление служебным положением — нигериец пытался заработать на ставках на матчи своей национальной сборной.
Вместе с ним по делу проходит сингапурец Уилсон Перумал — известный в мире футбола манипулятор результатами.
В ФИФА не сообщили, к каким именно результатам матчей с нечестным исходом был причастен Сиасиа.
Он тренировал сборную Нигерии с декабря 2010 по октябрь 2011 года, а в 2016 году снова возглавил национальную команду, попутно работая в молодежной сборной Нигерии, которую привел к бронзовым медалям на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Дело против Сиасиа было возбуждено в феврале 2019 года. Специалиста также оштрафовали на 50 тысяч швейцарских франков (около 51 тысячи долларов). 0