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    УЕФА назвал трех кандидатов на звание лучшего футболиста сезона-2018/19

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    УЕФА назвал кандидатов на награду лучшему футболисту сезона-2018/19. Об этом говорится в пресс-службе организации.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    На престижную награду претендуют нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, а также защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджил ван Дейк.

    Обладатель награды будет объявлен во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет 29 августа в Монако.

    Месси в прошлом сезоне в десятый раз выиграл чемпионат Испании, а также стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов.

    Роналду — победитель Лиги наций и лучший бомбардир финальной стадии. Впервые в карьере выиграл чемпионат Италии.

    Ван Дейк — победитель Лиги чемпионов прошлого сезона. Он был признан лучшим игроком финала с «Тоттенхэмом» (2:0).

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