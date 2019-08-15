УЕФА назвал трех кандидатов на звание лучшего футболиста сезона-2018/19

назвал кандидатов на награду лучшему футболисту сезона-2018/19. Об этом говорится в пресс-службе организации.

На престижную награду претендуют нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, а также защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджил ван Дейк.

Обладатель награды будет объявлен во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет 29 августа в Монако.

Месси в прошлом сезоне в десятый раз выиграл чемпионат Испании, а также стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов.

Роналду — победитель Лиги наций и лучший бомбардир финальной стадии. Впервые в карьере выиграл чемпионат Италии.

Ван Дейк — победитель Лиги чемпионов прошлого сезона. Он был признан лучшим игроком финала с «Тоттенхэмом» (2:0).

✨ НОМИНАНТЫ: Лучший футболист сезона 2018/19 по версии УЕФА ✨

⭐️ Лионель Месси

⭐️ Криштиану Роналду

⭐️ Вирджил ван Дейк

🗓️ Победитель будет объявлен 29 августа 🏆 pic.twitter.com/lqEqbgJVMV — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 15 августа 2019 г.

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