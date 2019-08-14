«Монако» хочет подписать трех футболистов «Ювентуса»

Руководство и тренерский штабзаинтересованы в покупке сразу трех игроков туринского, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

«Монегаски» заинтересованы в укреплении каждой линии на поле. Им нужен защитник Даниэле Ругани, хавбек Блез Матюиди и форвард Марио Манджукич.

Как отмечается, все три игрока имеют мало шансов на постоянное игровое время в составе «Ювентуса». Итальянский клуб пытается избавиться от целого ряда футболистов, тем самым уменьшив численный состав команды, который этим летом уже пополнился новичками.

В первом туре Лиги 1 «Монако» в домашнем матче разгромно проиграл «Лиону» со счетом 0:3. Следующая игра «монегасков» состоится 17 августа против «Меца». 0