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    «Брюгге» выбил киевское «Динамо» из Лиги чемпионов

    «Динамо» Киев — «Брюгге»: счет матча 3:3, обзор голов

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    Киевское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с бельгийским «Брюгге» (3:3) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

    «Динамо» Киев
    «Динамо» Киев

    Счет в матче открыли хозяева на 6-й минуте. Миколенко прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил низом в центр чужой штрафной, где Буяльский ударом в касание отправил мяч в нижний угол ворот.

    «Брюгге» отыгрался на 38-й минуте. Вормер навесил с углового с правого фланга в центр штрафной киевлян, где Бурда уступил в единоборстве Симону Дели и тот ударом головой отправил мяч точно в угол ворот Бойко.

    На 50-й минуте киевляне вновь вышли вперед. Вербич вошел в штрафную гостей с левого фланга атаки и мощным ударом отправил мяч в дальнюю штангу, а первым на отскок успел Шепелев и отправил мяч в пустые ворота.

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    На 83-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве — Бурда получил вторую желтую карточку за фол против Дьятта поблизости от своей штрафной.

    Минуту спустя составы уравнялись — Перси Тау получил красную карточку за фол против Бойко в чужой штрафной.

    На 88-й минуте счет вновь сравнялся. Опенда легко выиграл борьбу у Кадара у штрафной «Динамо» и отпасовал низом на Вормера, а тот с линии штрафной в касание точно пробил в нижний угол ворот Бойко.

    На третьей компенсированной минуте киевляне вновь повели. Цыганков навесил с углового с правого фланга на дальнюю штангу, где пробил головой Фран Соль и рикошетом от Мехеле мяч залетел в ворота Миньоле.

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    А на пятой добавленной минуте, в быстрой контратаке «Брюгге» вышел один на один по центру Опенда и уверенным ударом отправил мяч в угол ворот Бойко.

    В первом матче «Брюгге» одержал домашнюю победу со счетом 1:0 и по сумме двух матчей вышел в раунд плей-офф. «Динамо» продолжит борьбу в Лиге Европы.

    В четвертом раунде бельгийский клуб сыграет с победителем пары «Базель» (Швейцария) — ЛАСК (Австрия).

    Лига чемпионов . 3-й отборочный раунд. Ответный матч
    «Динамо» (Киев, Украина) — «Брюгге» (Бельгия) — 3:3 (1:1)
    Голы: Буяльский, 6 (1:0). Дели, 38 (1:1). Шепелев, 50 (2:1). Вормер, 88 (2:2). Мехеле, 90+3 — в свои ворота (3:2). Опенда, 90+5 (3:3)«Брюгге»: Миньоле, Соболь, Мехеле, Дели, Клинтон Мата, Вормер, Ритс, Ванакен, Окереке (Опенда, 81), Тау, Деннис (Диатта, 52)Предупреждения: Тау, 9. Клинтон Мата, 22. Миколенко, 55. Кадар, 57. Бурда, 61. Окереке, 79. Ванакен, 86. Опенда, 90+6Удаления: Бурда, 82. Тау, 84
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