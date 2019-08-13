«Динамо» Киев — «Брюгге»: счет матча 3:3, обзор голов

Киевское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с бельгийским «Брюгге» (3:3) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Счет в матче открыли хозяева на 6-й минуте. Миколенко прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил низом в центр чужой штрафной, где Буяльский ударом в касание отправил мяч в нижний угол ворот.

«Брюгге» отыгрался на 38-й минуте. Вормер навесил с углового с правого фланга в центр штрафной киевлян, где Бурда уступил в единоборстве Симону Дели и тот ударом головой отправил мяч точно в угол ворот Бойко.

На 50-й минуте киевляне вновь вышли вперед. Вербич вошел в штрафную гостей с левого фланга атаки и мощным ударом отправил мяч в дальнюю штангу, а первым на отскок успел Шепелев и отправил мяч в пустые ворота.

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На 83-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве — Бурда получил вторую желтую карточку за фол против Дьятта поблизости от своей штрафной.

Минуту спустя составы уравнялись — Перси Тау получил красную карточку за фол против Бойко в чужой штрафной.

На 88-й минуте счет вновь сравнялся. Опенда легко выиграл борьбу у Кадара у штрафной «Динамо» и отпасовал низом на Вормера, а тот с линии штрафной в касание точно пробил в нижний угол ворот Бойко.

На третьей компенсированной минуте киевляне вновь повели. Цыганков навесил с углового с правого фланга на дальнюю штангу, где пробил головой Фран Соль и рикошетом от Мехеле мяч залетел в ворота Миньоле.

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А на пятой добавленной минуте, в быстрой контратаке «Брюгге» вышел один на один по центру Опенда и уверенным ударом отправил мяч в угол ворот Бойко.

В первом матче «Брюгге» одержал домашнюю победу со счетом 1:0 и по сумме двух матчей вышел в раунд плей-офф. «Динамо» продолжит борьбу в Лиге Европы.

В четвертом раунде бельгийский клуб сыграет с победителем пары «Базель» (Швейцария) — ЛАСК (Австрия).