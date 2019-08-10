«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: счет матча 3:1, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче 1-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 10-й минуте открыли гости. Мингс из глубины поля с правого фланга выполнил длинную передачу вперёд, Джон Макгинн оторвался от защитников «Тоттенхэма», вошёл в штрафную площадь, а затем убрав на замахе Роуза отправил мяч в правый угол ворот.

Отыгрались «шпоры» на 76-й минуте. Кристиан Эриксен получил мяч на правом фланге, далее последовала передача к линии вратарской, Санчес в касание пробил по воротам, Хитон в прыжке потащил тяжелейший мяч.

Далее отскок подхватил Моура, который выполнил передачу немного назад, а Н'Домбеле мощным ударом из-за пределов штрафной площади мяч попал в Мингса и затем всё же оказался в сетке.

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На 86-й минуте хозяева вышли вперед. Эрик Ламела пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч рикошетом от Мингса и Энгельса дошёл до ног Гарри Кейна, который затем вколотил его в левый угол ворот.

А на Сиссоко прошёл вперёд по центру, а уже после этого последовала передача к линии штрафной площади на Кейна, Гарри принял мяч и точным ударом поразил правый угол ворот, Хитон был бессилен.

В следующем туре «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Манчестер Сити», а «Астон Вилла» на своем поле примет «Борнмут».