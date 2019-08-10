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    Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Астон Виллой»

    «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: счет матча 3:1, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Астон Вилла Календарь АПЛ
    Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Астон Виллой» (3:1) в матче 1-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 10-й минуте открыли гости. Мингс из глубины поля с правого фланга выполнил длинную передачу вперёд, Джон Макгинн оторвался от защитников «Тоттенхэма», вошёл в штрафную площадь, а затем убрав на замахе Роуза отправил мяч в правый угол ворот.

    Отыгрались «шпоры» на 76-й минуте. Кристиан Эриксен получил мяч на правом фланге, далее последовала передача к линии вратарской, Санчес в касание пробил по воротам, Хитон в прыжке потащил тяжелейший мяч.

    Далее отскок подхватил Моура, который выполнил передачу немного назад, а Н'Домбеле мощным ударом из-за пределов штрафной площади мяч попал в Мингса и затем всё же оказался в сетке.

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    На 86-й минуте хозяева вышли вперед. Эрик Ламела пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч рикошетом от Мингса и Энгельса дошёл до ног Гарри Кейна, который затем вколотил его в левый угол ворот.

    А на Сиссоко прошёл вперёд по центру, а уже после этого последовала передача к линии штрафной площади на Кейна, Гарри принял мяч и точным ударом поразил правый угол ворот, Хитон был бессилен.

    В следующем туре «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Манчестер Сити», а «Астон Вилла» на своем поле примет «Борнмут».

    АПЛ. 1-й тур
    «Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла» — 3:1 (0:1)
    Голы: Макгинн, 9 (0:1). Ндомбеле, 73 (1:1). Кейн, 86 (2:1). Кейн, 90 (3:1)«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Роуз, Санчес, Уокер-Питерс, Сиссоко, Уинкс (Эриксен, 64), Ндомбеле (Скипп, 90), Ламела (Нкуду, 88), Лукас Моура, Кейн«Астон Вилла»: Хитон, Эль-Мохамади, Тэйлор, Энгелс, Мингс, Хурихэйн (Дуглас Луис, 82), Грилиш, Макгинн, Эль-Гази, Уэсли (Коджья, 74), Трезеге (Хота, 59)Предупреждение: Ламела, 87
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