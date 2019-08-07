Юрген Клопп: За титул будут бороться как минимум шесть команд

Sky Sports опубликовал интервью тренера, который перечислил команды, имеющие шансы на титул чемпиона АПЛ в этом году. По его мнению, за трофей будут бороться не менее шести клубов Премьер-лиги.

В частности Клопп отметил «Эвертон». Наставник «мерсисайдцев» считает, что в последнее время клуб сильно прибавил. «Они многое сделали, и я думаю, что до закрытия трансферного окна они могут подписать еще пару игроков. У них была хорошая команда в прошлом году, и они стали лучше благодаря очень интересным новичкам», — заявил менеджер «красных».

Клопп сказал, что ему непонятно, почему никто не берет во внимание «Арсенал» и «Челси». Наставник «Ливерпуля» уверен, что даже запрет на трансферы не помешает «аристократам» показать свой лучший футбол в новом сезоне. «Возвращение Лэмпарда придаст им сильный эмоциональный импульс», — цитирует специалиста Sky Sports.

«Да, они не могут покупать игроков, но после нескольких лет, когда все их молодые игроки поиграли в арендах, клуб их вернул и может получить от этого пользу. Теперь в "Челси" вернулись Тэмми Абрахам и все остальные ребята, и это фантастическая команда», — уверен Клопп. 0