ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрэнк ЛэмпардАПЛ 2019-2020. Новые правила и новые лица
  • 16:23
    • Лукаку все же может оказаться в «Интере»
  • 15:42
    • «Локомотив» хочет купить нападающего молодежной сборной Ирландии
  • 15:14
    • Юрген Клопп: За титул будут бороться как минимум шесть команд
  • 15:01
    • Артем Дзюба — лучший игрок месяца в «Зените»
  • 14:00
    • «Динамо» может подписать 26-летнего танзанийского нападающего «Генка»
    Все новости спорта

    «Локомотив» хочет купить нападающего молодежной сборной Ирландии

    Трансферы РПЛ Футбол России Локомотив Календарь РПЛ
    Как сообщает Pundit Arena, московский «Локомотив» сделал предложение футболисту молодежной сборной Ирландии Джонатану Афолаби. На данный момент игрок находится в списке свободных агентов.

    Джонатан Афолаби
    Джонатан Афолаби

    Кроме «Локомотива» футболистом также интересуются другие европейские клубы. В частности интерес к форварду проявляет «Кристал Пэлас». В трансфере нападающего заинтересован тренер «стекольщиков» Рой Ходжсон.

    Несмотря на то, что после окончания прошлого сезона Афолаби остался без клуба, уйдя из «Саутгемптона», он сумел хорошо показать себя на молодежном чемпионате Европы до 19 лет. В составе ирландской команды 19-летний форвард провел 8 поединков и отметился четырьмя точными ударами. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Тиль — надежда «Спартака» на выздоровление
  • Вчера в 11:38
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Порту»
  • 1.81
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как завершится исторический матч «Краснодара» в Лиге чемпионов?
  • «Краснодар» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Одержит ли «Реал» вторую победу кряду?
  • «Ред Булл Зальцбург» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Привезет ли «Олимпиакос» из Турции приемлемый результат?
  • «Истанбул» Башакшехир — «Олимпиакос». Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Луис Суарес Футбол Неувядающий Суарес, потрясающий Обамеянг и гроссмейстер БускетсПять выводов после матча «Барселона» — «Арсенал» 05/08/2019 в 22:370
  • 15:59
    • «Малага» разорвала контракт с Евгением Селезневым
  • 14:19
    • Карл Дженкинсон перебрался в «Ноттингем Форест»
  • 07:47
    • В пятом туре РПЛ на двух матчах будет использована VAR
    Жеребьевка Лиги чемпионов Футбол «Краснодар» ждет запоминающийся выезд, а «Спартак» обязан побеждатьРеакция спортивных СМИ на результаты жеребьевки еврокубков для российских клубов 05/08/2019 в 19:400
  • Экспресс дня

  • Смогут ли «быки» приручить «драконов»?
  • 3.33
    •
  • 12:52
    • «Галатасарай» намерен арендовать хавбека «Челси»
  • 12:38
    • «Зенит» подписал контракт с американским форвардом
  • 12:21
    • Глава «Шальке» отстранен от работы на три месяца
    Пеп Гвардиола Футбол «Ман Сити» и «Ливерпуль» — космос АПЛ. Впереди эпический сезонОсновные итоги минувшего матча за Суперкубок Англии 05/08/2019 в 14:320
  • 12:05
    • «Кристал Пэлас» отклонил очередное предложение по Заа
  • 10:55
    • «Арсенал» близок к покупке защитника «Ювентуса»
  • 10:39
    • Газзаев верит в объединенный чемпионат России и Украины
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие