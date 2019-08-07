«Локомотив» хочет купить нападающего молодежной сборной Ирландии

Как сообщает Pundit Arena, московскийсделал предложение футболисту молодежной сборной. На данный момент игрок находится в списке свободных агентов.

Кроме «Локомотива» футболистом также интересуются другие европейские клубы. В частности интерес к форварду проявляет «Кристал Пэлас». В трансфере нападающего заинтересован тренер «стекольщиков» Рой Ходжсон.

Несмотря на то, что после окончания прошлого сезона Афолаби остался без клуба, уйдя из «Саутгемптона», он сумел хорошо показать себя на молодежном чемпионате Европы до 19 лет. В составе ирландской команды 19-летний форвард провел 8 поединков и отметился четырьмя точными ударами. 0