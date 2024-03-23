Аргентина
Турнирное положение: Аргентинцы нынешнюю квалификацию проводят в привычном статусе одного из ее фаворитов. В своей отборочной группе они находятся на 1 месте.
При этом Аргентина в 6 матчах добыла 5 викторий. Игроки команды забили 8 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда победила. Аргентина сумела минимально одолеть бразильцев.
Вообще, в 5 своих последних матчах Аргентина выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Уругвайцам команда проиграла со счетом 0:2. А вот перуанцев с таким же счетом действующие чемпионы мира переиграли.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Аргентинцы имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей. Вот только сыграет ли Лионель Месси — тот еще вопрос…
Тем не менее, никакой недооценки соперника аргентинцы допустить не должны. Да и вообще, Аргентина даже в контрольных матчах выглядит мощно.
И уж совсем очевидно, что Аргентина будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации.
Сальвадор
Турнирное положение: Сальвадорцы в последнее время не преуспевают в плане результатов. В своей группе Лиги наций команда находится на последнем месте.
В 4 поединках Лиги наций Сальвадор добыл всего 1 зачетный пункт. В них команда отличилась 2 результативными выстрелами, пропустив в свои ворота 6 мячей.
Последние матчи: в своем последнем матче команда снова не смогла победить. Сальвадорцы не сумели одолеть скромный Бонэйр (1:1).
До того команда уступила сборной Коста-Рики (0:2). А вот с «Интером Майами» Сальвадор расписал мировую (0:0).
Наверняка в этом поединке Сальвадор будет действовать вторым номером. Да и подбор игроков у команды по именам достаточно скромный.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем состоянии эта команда вряд ли способна дать настоящий бой чемпиону мира. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.
Причем сальвадорцы уже очень давно не выигрывали. Последняя виктория случилась еще в июне 2022 года.
Против аргентинцев команда играла дважды. Обе очные встречи завершились с одинаковым счетом 0:2.
Наверняка туркмены в этой встрече будут рады и ничьей. Вот только тягаться с чемпионами мира команде еще откровенно рановато.
Статистика для ставок
- Сальвадор не побеждает уже более полутора лет
- Аргентина лидирует в своей отборочной группе на Мундиаль
- Аргентинцы еще ни разу не пропускали от Сальвадора
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Аргентина — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 32.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.32 и 2.98.
- 3.35Россия — Сербия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.10Греция — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.00Босния и Герцеговина — Украина: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: Аргентинцы на голову сильнее соперника, c которым к тому же традиционно успешно играют.
Номинальные хозяева явно постараются продемонстрировать свою силу, так что ждем от них агрессии в атаке.
Ставка: Фора Аргентины -3.5 за 2.66.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой бартер.
Ставка: Обе забьют за 2.60