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    Аргентинцы сметут сборную Сальвадора

    Аргентина — Сальвадор. Ставка (к. 2.66) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 23 марта 2024 года

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    Лаутаро Мартинес
    В рамках международного товарищеского матча 23 марта пройдет матч Аргентина — Сальвадор. Начало — 03:30 (мск). Аргентина — Сальвадор: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 23 Марта 2024 года
    Сальвадор
  • Сан-Сальвадор
    •  Сальвадор 03:30 Аргентина Аргентина
  • Буэнос-Айрес
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    Аргентина

    Турнирное положение: Аргентинцы нынешнюю квалификацию проводят в привычном статусе одного из ее фаворитов. В своей отборочной группе они находятся на 1 месте.

    При этом Аргентина в 6 матчах добыла 5 викторий. Игроки команды забили 8 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда победила. Аргентина сумела минимально одолеть бразильцев.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Аргентина выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Уругвайцам команда проиграла со счетом 0:2. А вот перуанцев с таким же счетом действующие чемпионы мира переиграли.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: Аргентинцы имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей. Вот только сыграет ли Лионель Месси — тот еще вопрос…

    Тем не менее, никакой недооценки соперника аргентинцы допустить не должны. Да и вообще, Аргентина даже в контрольных матчах выглядит мощно.

    И уж совсем очевидно, что Аргентина будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации.

    Сальвадор

    Турнирное положение: Сальвадорцы в последнее время не преуспевают в плане результатов. В своей группе Лиги наций команда находится на последнем месте.

    В 4 поединках Лиги наций Сальвадор добыл всего 1 зачетный пункт. В них команда отличилась 2 результативными выстрелами, пропустив в свои ворота 6 мячей.

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    • Последние матчи: в своем последнем матче команда снова не смогла победить. Сальвадорцы не сумели одолеть скромный Бонэйр (1:1).

    До того команда уступила сборной Коста-Рики (0:2). А вот с «Интером Майами» Сальвадор расписал мировую (0:0).

    Наверняка в этом поединке Сальвадор будет действовать вторым номером. Да и подбор игроков у команды по именам достаточно скромный.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем состоянии эта команда вряд ли способна дать настоящий бой чемпиону мира. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.

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    Причем сальвадорцы уже очень давно не выигрывали. Последняя виктория случилась еще в июне 2022 года.

    Против аргентинцев команда играла дважды. Обе очные встречи завершились с одинаковым счетом 0:2.

    Наверняка туркмены в этой встрече будут рады и ничьей. Вот только тягаться с чемпионами мира команде еще откровенно рановато.

    Статистика для ставок

    • Сальвадор не побеждает уже более полутора лет

    • Аргентина лидирует в своей отборочной группе на Мундиаль

    • Аргентинцы еще ни разу не пропускали от Сальвадора

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Аргентина — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 32.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.32 и 2.98.

    Прогноз: Аргентинцы на голову сильнее соперника, c которым к тому же традиционно успешно играют.

    Номинальные хозяева явно постараются продемонстрировать свою силу, так что ждем от них агрессии в атаке.

    Ставка: Фора Аргентины -3.5 за 2.66.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой бартер.

    Ставка: Обе забьют за 2.60

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Аргентина — Сальвадор с коэффициентом 2.66. Дата матча: 23.03.2024. Прогнозы на футбол. Аргентинцы сметут сборную Сальвадора
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