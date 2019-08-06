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    Зырянов: «Барселону» всегда приятно обыгрывать

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    Главный тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов рассказал о победе над «Барселоной» U19 (1:0).

    Константин Зырянов
    Константин Зырянов

    Единственный мяч на 30-й минуте забил Максим Бачинский.

    «Конечно, "Барселону" всегда приятно обыгрывать. В прошлом сезоне мы уступили — 1:3, сейчас победили.

    Ребята, принимавшие участие в том матче, это запомнили и приложили все усилия, чтобы на этот раз выиграть.

    В первой половине встречи вышел смешанный состав — с футболистами 2002 года рождения, у которых было меньше игровой практики, а также ребятами постарше из "Зенита-2".

    Во втором тайме появился уже полноценный молодежный состав. Не сказал бы, что они нас переигрывали по ходу встречи.

    Во втором тайме соперник больше владел мячом, но моменты создавали обе команды. Возможно, соперник чувствовал себя сильнее, поточу они — "Барселона".

    А наши ребята немного волновались по этой же причине», — цитирует Зырянова официальный сайт клуба.

    Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена». Напомним, что «Барселону» U19 возглавляет бывший вратарь каталонцев Виктор Вальдес.

    9 августа «Зенит-2» сыграет с «Барселоной B». 0

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