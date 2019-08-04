«Сочи» — «Уфа»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Определились стартовые составы «Сочи» и «Уфы» на матч 4-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет 4 августа на стадионе «Фишт», начало — в 21.30 (мск).

«Сочи»: Джанаев — Маргасов, Кудряшов, Новосельцев, Миладинович, Калугин — Песегов, Казаев, Цаллагов — Полоз, Мостовой.

Запасные: Фролов, Заболотный, Почивалин, Юрганов, Шакуро, Померко, Лагатор, Бахтияров, Обухов, Карапетян.

«Уфы»: Беленов — Сухов, Пуцко, Неделчару, Табидзе — Алиев, Фомин, Карп, Тилль — Козлов, Игбун.

Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Кротов, Голубев, Емельянов, Ванек, Бизяк, Гиоргобиани.

На победу «Сочи» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,29, на ничью — 3,20, а на победу «Уфы» — 3,60.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0