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    Джанаев будет защищать ворота «Сочи» в матче с «Уфой»

    «Сочи» — «Уфа»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Определились стартовые составы «Сочи» и «Уфы» на матч 4-го тура чемпионата России.

    Сослан Джанаев
    Сослан Джанаев

    Встреча пройдет 4 августа на стадионе «Фишт», начало — в 21.30 (мск).

    «Сочи»: Джанаев — Маргасов, Кудряшов, Новосельцев, Миладинович, Калугин — Песегов, Казаев, Цаллагов — Полоз, Мостовой.

    Запасные: Фролов, Заболотный, Почивалин, Юрганов, Шакуро, Померко, Лагатор, Бахтияров, Обухов, Карапетян.

    «Уфы»: Беленов — Сухов, Пуцко, Неделчару, Табидзе — Алиев, Фомин, Карп, Тилль — Козлов, Игбун.

    Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Кротов, Голубев, Емельянов, Ванек, Бизяк, Гиоргобиани.

    На победу «Сочи» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,29, на ничью — 3,20, а на победу «Уфы» — 3,60.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0

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