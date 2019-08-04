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    Забьет ли «Сочи» дебютный гол в РПЛ?

    «Сочи» — «Уфа». Прогноз (к. 2.21) и ставки на матч российской Премьер-лиги 4 августа 2019 года

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    Прогноз на «Сочи» — «Уфа»
    Футболисты «Сочи»
    4 августа на стадионе «Фишт» в Сочи одноименная команда примет в четвертом туре российской Премьер-лиги «Уфу». Начало игры — в 21:30 по Москве. Прогноз на «Сочи» — «Уфа».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.30
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    «Сочи»

    Сочинский коллектив в прошлом сезоне финишировал на второй строке в ФНЛ и завоевал билет в высший свет российского футбола.

    В межсезонье «Сочи» усилился многими известными игроками, среди которых которых большинство игроков питерского «Зенита».

    Но старт в Премьер-лиге удачным назвать нельзя. За три поединка «барсы» ни забили ни одного гола и не набрали ни одного очка, проиграв все встречи.

    Начал ФК «Сочи» первенство РПЛ с минимального поражения от «Спартака» в Москве (0:1), пропустив за считанные секунды до конца встречи. Затем «южане» на своей территории уступили «Зениту» со счетом 0:2, а в прошлом туре они были разгромлены в гостях «Краснодаром» — 0:3.

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    • С нулем в графе набранные очки «Сочи» замыкает турнирную таблицу российской Премьер-лиги.

    «Уфа»

    Башкирская команда закончила минувший розыгрыш в РПЛ на 14-й строке и отстаивала свое право играть в вышке в переходных матчах, где в 2-раундовой дуэли одолела «Томь» — 2:0 и 0:1.

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    В двух стартовых матчах текущей Премьер-лиги уфимцы проиграли с одинаковым результатом 2:3. Сперва они были повержены «Уралом» в Екатеринбурге, а затем дома «Краснодаром».

    Календарь и таблица РПЛ

    В рамках третьего тура российского первенства «Уфа» добыла свою первую викторию в этом чемпионате, переиграв на своей территории «Крылья Советов» со счетом 2:1.

    С тремя набранными баллами уфимский коллектив разместился на 14-й строке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

    Прогноз на «Сочи» — «Уфа»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сочи» — 2.30, победа «Уфы» — 3.40, ничья — 3.25.

    Так как сочинцы еще не забивали в этом чемпионате, рекомендуем в этой игре поставить на гол хозяев. И считаем, что они могут сделать это еще в первом тайме. 0

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    «Сочи» — «Уфа». Прогноз (к. 2.21) и ставки на матч российской Премьер-лиги 4 августа 2019 года. Прогноз на «Сочи» — «Уфа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.21
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