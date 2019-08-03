«Барселона» отдаст Коутиньо в аренду за 25-30 млн евро

По данным El Mundo Deportivo, каталонскаяготова рассмотреть вариант с арендой. Клуб отпустит игрока за 25-30 млн евро.

Свои намерения руководство «блауграна» оправдывает тем, что в течение сезона бразилец может не получить достаточной игровой практики. Причина заключается в приобретении Де Йонга и Гризманна.

Кроме того, «сине-гранатовые» хотят слегка облегчить жизнь в плане финансов, поэтому они не могут допустить, чтобы игрок с такой высокой зарплатой большую часть времени сидел на замене.

Напомним, что до этого «Барселона» была готова обменять Коутиньо на Неймара. Клуб оценивал футболиста в 120 млн евро, но затем снизил цену до 100 млн. 0