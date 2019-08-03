ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ярослав Ракицкий и его партнеры по команде сыграют с «Краснодаром»РПЛ. Московское дерби и поединок «Зенита» с «Краснодаром»
  • 15:04
    • «Барселона» отдаст Коутиньо в аренду за 25-30 млн евро
  • 10:24
    • Экс-голкипер «Зенита» перебрался в чемпионат Турции
  • 08:11
    • Медведев — в полуфинале турнира в Вашингтоне
  • 08:00
    • Месси отстранен от игр за сборную и оштрафован
  • 00:16
    • «МЮ» согласовал с «Лестером» трансфер Магуайра
    Все новости спорта

    «Барселона» отдаст Коутиньо в аренду за 25-30 млн евро

    Трансферы Примера Футбол Испании Барселона Календарь Примеры
    По данным El Mundo Deportivo, каталонская «Барселона» готова рассмотреть вариант с арендой Коутиньо. Клуб отпустит игрока за 25-30 млн евро.

    Фелипе Коутиньо
    Фелипе Коутиньо

    Свои намерения руководство «блауграна» оправдывает тем, что в течение сезона бразилец может не получить достаточной игровой практики. Причина заключается в приобретении Де Йонга и Гризманна.

    Кроме того, «сине-гранатовые» хотят слегка облегчить жизнь в плане финансов, поэтому они не могут допустить, чтобы игрок с такой высокой зарплатой большую часть времени сидел на замене.

    Напомним, что до этого «Барселона» была готова обменять Коутиньо на Неймара. Клуб оценивал футболиста в 120 млн евро, но затем снизил цену до 100 млн. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ла Лига или АПЛ: кто потратит больше денег этим летом?
  • Вчера в 16:16
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — «Краснодар»
  • 1.80
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Помешает ли «Ренн» выиграть Суперкубок Франции ПСЖ?
  • ПСЖ — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Что принесет встреча лидеров ФНЛ?
  • «Чертаново» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.44
    •
  • Продолжит ли «Локомотив» свои успешные выступления в Самаре?
  • «Крылья Советов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Арсенал» — «Нефтчи» Футбол Бакинский позор. Такому «Арсеналу» нечего делать в Лиге ЕвропыРеакция спортивных СМИ на поражение тульского «Арсенала» от «Нефтчи» Вчера в 01:100
  • 12:56
    • «Урал» — «Ростов»: стартовые составы команд
  • 12:43
    • «Барселона» получит 7,5 процента от следующей продажи Малкома
  • 12:26
    • «СКА-Хабаровск» обыграл «Балтику», «Луч» проиграл дублю «Спартака»
    Пеп Гвардиола Футбол Совершенству нет предела. Будет ли «Ман Сити» еще сильнее в новом сезоне?Пеп Гвардиола хочет вывести свою команду на новый уровень 01/08/2019 в 12:450
  • Экспресс дня

  • На что способен обновленный «Спартак»?
  • 3.09
    •
  • 12:10
    • Зобнин: Сейчас поддержка болельщиков особенно важна для «Спартака»
  • 10:57
    • Мак может перейти в «Бешикташ»
  • 10:41
    • Названа сумма трансфера Тила в «Спартак»
    Малком Футбол Из «Барселоны» — в «Зенит» во благоКто такой потенциальный новичок питерцев Малком? 01/08/2019 в 03:410
  • 10:09
    • Нурмагомедов подписал новый контракт со своим менеджером
  • 08:23
    • Калинская обыграла Младенович в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
  • 22:54
    • ЦСКА связался с «Интером» для подписания Пушкаша
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие