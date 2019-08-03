«Боруссия» — «Бавария»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Суперкубок Германии Футбол Германии Боруссия Д Бавария
    Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Баварией» в матче за Суперкубок Германии.

    Джейдон Санчо
    Джейдон Санчо

    Встреча, которая прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк», завершилась со счетом 2:0.

    «Желто-черные» забили первый гол на 48-й минуте. Пако Алькасер поразил угол чужих ворот после передачи Джейдона Санчо.

    На 69-й минуте уже сам Санчо установил победный результат, войдя в штрафную и пробив между ног вышедшего из ворот Мануэля Нойера.

    «Боруссия» выиграла Суперкубок Германии в шестой раз в своей истории. Чаще обладателем трофея становилась только «Бавария», на счету которой семь Суперкубков. 0

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