«Боруссия» — «Бавария»: счет матча 2:0, обзор голов

Дортмундскаяодержала победу надв матче за Суперкубок Германии.

Встреча, которая прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк», завершилась со счетом 2:0.

«Желто-черные» забили первый гол на 48-й минуте. Пако Алькасер поразил угол чужих ворот после передачи Джейдона Санчо.

На 69-й минуте уже сам Санчо установил победный результат, войдя в штрафную и пробив между ног вышедшего из ворот Мануэля Нойера.

«Боруссия» выиграла Суперкубок Германии в шестой раз в своей истории. Чаще обладателем трофея становилась только «Бавария», на счету которой семь Суперкубков. 0