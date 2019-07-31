«Тоттенхэм» обыграл «Баварию» и стал чемпионом Audi Cup

Состоялся финальный матч предсезонного турнира, в котором сыграли

Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счетом 2:2 (6:5 — по пенальти).

Счет был открыт на 19-й минуте — отличился полузащитник «шпор» Эрик Ламела. Уже во втором тайме, на 59-й минуте, лондонцы удвоили преимущество благодаря точному удару хавбека Кристиана Эриксена.

Спустя две минуты мюнхенцы сократили отставание усилиями нападающего Янна-Фите Арпа, а на 81-й минуте и вовсе сравняли счет благодаря удару Альфонсо Дэвиса.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Тоттенхэма».

Напомним, третье место по итогам турнира занял мадридский «Реал», переигравший «Фенербахче» со счетом 5:3. 0