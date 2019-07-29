У Коноплянки есть предложение от «Краснодара»

Украинский нападающий брестского «Динамо»рассказал про интереск украинскому полузащитнику «Шальке»

«У Коноплянки, насколько я знаю, сейчас тоже есть предложение от "Краснодара".

Но я уверен, что он туда не поедет, потому что видел, что сделали с Ракицким, и дорожит сборной. Ракицкий просто отморожен на голову — в хорошем смысле!

Ну, вот так у нас сейчас заведено. Дебилизм такой. Даже Андрей Шевченко боится человека, который играет в России», — рассказал Милевский в интервью Евгению Савину на YouТube-канале «КраСава».

Коноплянка этим летом покинет «Шальке», но 29-летний хавбек не рассматривает варианты из России и Китая, сообщал ранее Bild. 0