Московское «Динамо» нацелилось на хавбека «Боруссии» Д

Максимилиан Филипп
globallookpress.com
25-летний футболист не присутствовал на тренировочном занятии немецкого клуба и не отправится вместе с командой на тренировочный сбор в Бад-Рагац.
Отмечается, что франкфуртский «Айнтрахт» также заинтересован в трансфере Филиппа.
Контракт Максимилиана с «Боруссией» рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро.
В прошлом сезоне Филипп провел 23 матча за «Боруссию», в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. 0