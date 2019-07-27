Московское «Динамо» нацелилось на хавбека «Боруссии» Д

проявляет интерес к полузащитнику дортмундской, сообщает Sky Sport Deutschland.

25-летний футболист не присутствовал на тренировочном занятии немецкого клуба и не отправится вместе с командой на тренировочный сбор в Бад-Рагац.

Отмечается, что франкфуртский «Айнтрахт» также заинтересован в трансфере Филиппа.

Контракт Максимилиана с «Боруссией» рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро.

В прошлом сезоне Филипп провел 23 матча за «Боруссию», в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. 0