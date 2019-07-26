сократила отставание отдо двух баллов в таблице коэффициентов УЕФА.

Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Это произошло после того, как во втором квалификационном раунде Лиги Европы российский «Арсенал» уступил «Нефтчи» (0:1), а португальская «Витория» на выезде обыграла люксембургский «Женесс» — 1:0.

На данный момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА равен 42,216 балла, а Португалии — 40,149 балла.

Напомним, что Россия занимает пятое место в таблице коэффициентов УЕФА, которое позволяет ей иметь по три представителя в Лиге чемпионов и Лиге Европы. 0