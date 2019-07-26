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    «Динамо» дома переиграло «Урал»

    «Динамо» — «Урал»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над екатеринбургским «Уралом» (2:0) в матче 3-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 16-й минуте. Жоаозиньо прострелил с левого фланга атаки во вратарскую, где Юсупов даже не ударил, а удачно подставился под мяч и тот залетел в сетку ворот Годзюра.

    На 31-й минуте Шейдаев прорвался в штрафную «Урала» с правого фланга атаки, где мяч рикошетом от защитника отскочил прямо под удар Панченко, а тот прицельно пробил с 12-ти метров в дальний угол ворот.

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    «Динамо», одержав первую победу в сезоне, набрало четыре очка и поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Урал», потеряв первые очки в чемпионате, расположился на втором месте — 6 баллов.

    В следующем туре премьер-лиги «Динамо» 3 августа на выезде сыграет против «Спартака», а «Урал» в тот же день на своем поле примет «Ростов».

    РПЛ. 3-й тур
    «Динамо» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:0 (2:0)
    Голы: А.Юсупов, 16 (1:0). Панченко, 31 (2:0)«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Шуньич, Рыков, Рауш (Морозов, 81), Панченко, Каборе, А.Юсупов (Тетте, 70), Шиманьски, Жоаузинью (Кардозу, 79), Шейдаев«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Емельянов, Ароян (Погребняк, 84), Меркулов, Егорычев (Бавин, 70), Аугустыняк, Бумаль (Димитров, 46), Бикфалви, Эль-Кабир, ИльинПредупреждения: Каборе, 39. Ароян, 56. Рыков, 59
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