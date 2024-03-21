В рамках международного товарищеского поединка 21 марта пройдет матч Уругвай U20 — Россия U21. Начало — 23:55 (мск). Уругвай U20 — Россия U21: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Уругвай U20

Турнирное положение: Уругвайцы в этой возрастной группе — грозная сила. Да что там — действующий чемпион мира!

При этом Уругвай U20 в финале обыграл итальянцев. Победу команде принес точный удар Лусиано Родригеса.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Уругвайцы с минимальным счетом уступили сборной Панамы в контрольной встрече.

Вообще, в 5 своих последних матчах Уругвай U20 выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота лишь один.

До неудачи с панамцами команда выиграла в 5 матчах кряду. Более того, в них уругвайцы не пропустили ни одного мяча.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма уверенно. Да и оборона уругвайцев действует как часы.

Уругвайцы не боятся никого. Даже сильным английским сверстникам команда дала настоящий бой, хоть и уступила (2:3).

И уж совсем очевидно, что Уругвай U20 будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются сыграть на классе.

Россия U21

Турнирное положение: Отсутствие нормальной игровой практики явно не идет в плюс россиянам. Молодежка испытывает проблемы даже со спаррингами.

В контрольных матчах прошлого года Россия U21 выиграла 4 раза. А вот проиграли россияне дважды: «Торпедо-БелАЗу» (0:1) и минскому «Динамо» (3:4).

Последние матчи: в своем последнем матче команда как раз и уступила минчанам. Причем от крупного поражения россияне спаслись лишь в самой концовке.

До того команда нанесла поражение сборной Белоруссии U21 (3:1). А вот с «Сан-Паулу U20» вышла лишь ничья (1:1).

Наверняка в этом поединке Россия U21 будет действовать в расчете на контратаки. Все-таки отсутствие сыгранности — важный фактор...

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде Россия U21 вполне может дать бой уругвайцам. Вот только россиянам нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Явно не лучшим образом действует и оборона команды. Россияне слишком часто пропускают необязательные мячи.

Молодежка сейчас переживает, по сути, новое рождения. Состав команды меняется, да и новичкам еще нужно обвыкнуться в новых условиях.

И уж совсем очевидно, что гости будут рады и ничьей. Россияне уж точно будут действовать вторым номером.

Статистика для ставок

Россия U21 неизменно пропускала в 6 своих последних матчах

Уругвай U20 является действующим чемпионом мира

До последней неудачи уругвайцы добыли 5 побед кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Уругвай U20 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 5.59.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.69.

Прогноз: И те, и другие явно мотивированы поднатореть в плане реализации, чем и займутся в этой встрече.

Уругвайцы смотрятся несколько увереннее, но и Россия U21 явно способна показать зубы.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.12