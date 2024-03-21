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    Уругвай U20 — Россия U21. Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 21 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Уругвай U20 — Россия U21
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    Константин Тюкавин
    В рамках международного товарищеского поединка 21 марта пройдет матч Уругвай U20 — Россия U21. Начало — 23:55 (мск). Уругвай U20 — Россия U21: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Уругвай U20

    Турнирное положение: Уругвайцы в этой возрастной группе — грозная сила. Да что там — действующий чемпион мира!

    При этом Уругвай U20 в финале обыграл итальянцев. Победу команде принес точный удар Лусиано Родригеса.

    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Уругвайцы с минимальным счетом уступили сборной Панамы в контрольной встрече.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Уругвай U20 выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота лишь один.

    До неудачи с панамцами команда выиграла в 5 матчах кряду. Более того, в них уругвайцы не пропустили ни одного мяча.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма уверенно. Да и оборона уругвайцев действует как часы.

    Уругвайцы не боятся никого. Даже сильным английским сверстникам команда дала настоящий бой, хоть и уступила (2:3).

    И уж совсем очевидно, что Уругвай U20 будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются сыграть на классе.

    Россия U21

    Турнирное положение: Отсутствие нормальной игровой практики явно не идет в плюс россиянам. Молодежка испытывает проблемы даже со спаррингами.

    В контрольных матчах прошлого года Россия U21 выиграла 4 раза. А вот проиграли россияне дважды: «Торпедо-БелАЗу» (0:1) и минскому «Динамо» (3:4).

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    • Последние матчи: в своем последнем матче команда как раз и уступила минчанам. Причем от крупного поражения россияне спаслись лишь в самой концовке.

    До того команда нанесла поражение сборной Белоруссии U21 (3:1). А вот с «Сан-Паулу U20» вышла лишь ничья (1:1).

    Наверняка в этом поединке Россия U21 будет действовать в расчете на контратаки. Все-таки отсутствие сыгранности — важный фактор...

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде Россия U21 вполне может дать бой уругвайцам. Вот только россиянам нужно срочно прибавлять в плане реализации.

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    Явно не лучшим образом действует и оборона команды. Россияне слишком часто пропускают необязательные мячи.

    Молодежка сейчас переживает, по сути, новое рождения. Состав команды меняется, да и новичкам еще нужно обвыкнуться в новых условиях.

    И уж совсем очевидно, что гости будут рады и ничьей. Россияне уж точно будут действовать вторым номером.

    Статистика для ставок

    • Россия U21 неизменно пропускала в 6 своих последних матчах

    • Уругвай U20 является действующим чемпионом мира

    • До последней неудачи уругвайцы добыли 5 побед кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Уругвай U20 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 5.59.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.69.

    Прогноз: И те, и другие явно мотивированы поднатореть в плане реализации, чем и займутся в этой встрече.

    Уругвайцы смотрятся несколько увереннее, но и Россия U21 явно способна показать зубы.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.12

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    Ставка и прогноз на матч Уругвай U20 — Россия U21 с коэффициентом 2.23. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на футбол. С голами проблем не ждите!
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