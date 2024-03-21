Уругвай U20
Турнирное положение: Уругвайцы в этой возрастной группе — грозная сила. Да что там — действующий чемпион мира!
При этом Уругвай U20 в финале обыграл итальянцев. Победу команде принес точный удар Лусиано Родригеса.
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Уругвайцы с минимальным счетом уступили сборной Панамы в контрольной встрече.
Вообще, в 5 своих последних матчах Уругвай U20 выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота лишь один.
До неудачи с панамцами команда выиграла в 5 матчах кряду. Более того, в них уругвайцы не пропустили ни одного мяча.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма уверенно. Да и оборона уругвайцев действует как часы.
Уругвайцы не боятся никого. Даже сильным английским сверстникам команда дала настоящий бой, хоть и уступила (2:3).
И уж совсем очевидно, что Уругвай U20 будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются сыграть на классе.
Россия U21
Турнирное положение: Отсутствие нормальной игровой практики явно не идет в плюс россиянам. Молодежка испытывает проблемы даже со спаррингами.
В контрольных матчах прошлого года Россия U21 выиграла 4 раза. А вот проиграли россияне дважды: «Торпедо-БелАЗу» (0:1) и минскому «Динамо» (3:4).
Последние матчи: в своем последнем матче команда как раз и уступила минчанам. Причем от крупного поражения россияне спаслись лишь в самой концовке.
До того команда нанесла поражение сборной Белоруссии U21 (3:1). А вот с «Сан-Паулу U20» вышла лишь ничья (1:1).
Наверняка в этом поединке Россия U21 будет действовать в расчете на контратаки. Все-таки отсутствие сыгранности — важный фактор...
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем виде Россия U21 вполне может дать бой уругвайцам. Вот только россиянам нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Явно не лучшим образом действует и оборона команды. Россияне слишком часто пропускают необязательные мячи.
Молодежка сейчас переживает, по сути, новое рождения. Состав команды меняется, да и новичкам еще нужно обвыкнуться в новых условиях.
И уж совсем очевидно, что гости будут рады и ничьей. Россияне уж точно будут действовать вторым номером.
Статистика для ставок
- Россия U21 неизменно пропускала в 6 своих последних матчах
- Уругвай U20 является действующим чемпионом мира
- До последней неудачи уругвайцы добыли 5 побед кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Уругвай U20 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 5.59.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.69.
- 3.35Россия — Сербия: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 2.10Греция — Казахстан: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- 2.00Босния и Герцеговина — Украина: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
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Прогноз: И те, и другие явно мотивированы поднатореть в плане реализации, чем и займутся в этой встрече.
Уругвайцы смотрятся несколько увереннее, но и Россия U21 явно способна показать зубы.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.23.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.
Ставка: Обе забьют за 2.12