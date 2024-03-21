В рамках 3-го тура квалификации чемпионата мира 21 марта пройдет матч Саудовская Аравия — Таджикистан. Начало — 22:00 (мск). Саудовская Аравия — Таджикистан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Саудовская Аравия

Турнирное положение: Аравийцы нынешнюю квалификацию проводят привычно мощно. В своей отборочной группе они находятся на 1 месте.

При этом Саудовская Аравия в 2 матчах набрала 6 зачетных пунктов. Игроки команды забили 6 мячей, не пропустив в свои ворота ни разу.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Саудовская Аравия в 1/8 финала Кубка Азии уступила южнокорейцам в серии послематчевых пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах Саудовская Аравия выиграла трижды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.

До неудачи с южнокорейцами команда не сумела одолеть еще и Таиланд (0:0). А еще чуть раньше саудиты переиграли сборную Кыргызстана (2:0).

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Саудиты имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей. Да и вообще, аравийский футбол нынче на заметном подъеме.

Тем не менее, никакой недооценки соперника Саудовская Аравия допустить не должна. Саудиты намерены оторваться от преследователей.

Нет никаких сомнений, что Саудовская Аравия будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации.

Таджикистан

Турнирное положение: Таджики вполне способны побороться за 2 строчку. Именно на ней команда нынче и пребывает.

В 2 поединках отборочного цикла Таджикистан добыл 4 зачетных пункта. В них команда отличилась 7 результативными выстрелами, пропустив в свои ворота 2 раза.

Последние матчи: в своем последнем матче команда проиграла. Таджики с минимальным счетом уступили сборной Иордании.

До того команда в серии пенальти героически прошла ОАЭ. Да и вообще, в плане реализации у команды относительный порядок.

Наверняка в этом поединке Таджикистан будет действовать вторым номером. А вот пощипать на очки лидера гости явно попробуют.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем состоянии эта команда способна занять 2 место. Да и остальные оппоненты по группе достаточно скромные.

В двух своих последних матчах команде не удавалось победить. Да и единственный очный поединок с аравийцами был проигран по всем статьям (0:3).

Против сильных оппонентов у команды всякий раз возникают проблемы. Однако бой Таджикистан дает всем без исключения!

Наверняка гости в этой встрече будут рады и ничьей. Вот только основной задачей таджиков будет сдерживание атак оппонента.

Статистика для ставок

Обе команды не побеждали в 2 своих последних матчах

Саудовская Аравия в 2 матчах группового этапа не пропустила ни разу

Таджикистан в 2 матчах группового этапа настрелял 7 мячей в ворота соперников

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Саудовская Аравия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30.

Ничья оценена в 5.30, а победа оппонента — в скромные 11.00. ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.83 и 1.98.

Прогноз: Саудиты на голову сильнее соперника, но таджики вполне прилично выглядят в плане реализации.

Номинальные хозяева явно постараются утвердиться в лидерах квартета, но и Таджикистан постарается не дать себя в обиду.

Ставка: Обе забьют за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится паритетом.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.45