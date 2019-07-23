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    Кержаков: «Тун» был аутсайдером, но всё очень быстро меняется

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    Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о предстоящем противостоянии «Спартака» с «Туном» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

    Александр Кержаков
    Александр Кержаков

    Напомним, что Кержаков, будучи футболистом, выступал в Швейцарии за «Цюрих».

    «Всё очень быстро меняется, и если качество поля у "Туна" осталось таким же, то это искусственный газон не лучшего качества.

    Стадион маленький, похож чем-то на стадион в Раменском. В то время, когда я играл в Швейцарии, "Тун" был аутсайдером, а в прошлом году занял 4-е место.

    Дело в том, что составы команд быстро меняются, и чемпионат Швейцарии очень непредсказуемый. Команда может проиграть аутсайдеру и быть в конце, а потом обыграть лидера.

    Все команды очень похожи, и все стараются играть в футбол», — сказал Кержаков «Чемпионату».

    «Спартак» и «Тун» проведут матчи 8 и 15 августа. Первая игра пройдёт на поле швейцарской команды, а ответная — в Москве на стадионе «Открытие Арена». 0

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