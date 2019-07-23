Кержаков: «Тун» был аутсайдером, но всё очень быстро меняется

Бывший нападающий сборной Россиивысказался о предстоящем противостояниив третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Напомним, что Кержаков, будучи футболистом, выступал в Швейцарии за «Цюрих».

«Всё очень быстро меняется, и если качество поля у "Туна" осталось таким же, то это искусственный газон не лучшего качества.

Стадион маленький, похож чем-то на стадион в Раменском. В то время, когда я играл в Швейцарии, "Тун" был аутсайдером, а в прошлом году занял 4-е место.

Дело в том, что составы команд быстро меняются, и чемпионат Швейцарии очень непредсказуемый. Команда может проиграть аутсайдеру и быть в конце, а потом обыграть лидера.

Все команды очень похожи, и все стараются играть в футбол», — сказал Кержаков «Чемпионату».

«Спартак» и «Тун» проведут матчи 8 и 15 августа. Первая игра пройдёт на поле швейцарской команды, а ответная — в Москве на стадионе «Открытие Арена». 0