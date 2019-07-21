Панченко: «Рубин» забил свой мяч, а мы нет. Полное разочарование

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился впечатлениями после поражения в матче 2-го тура чемпионата России от «Рубина»​ (0:1).

«Это не первый матч на нашей арене. В плане нового стадиона все шикарно: эмоции отличные, поле хорошее, но победить не получилось. Полное разочарование.

Что пошло не так? Счет не тот. "Рубин" забил свой мяч, а мы нет. У нас были хорошие моменты, плюс соперник играл в меньшинстве. Чуть-чуть испортили праздник нашим болельщикам.

Мы сегодня хотели победить. Как и в каждом матче. Мы пошли в атаку, нам сильно нужны были три очка, но получили контратаку.

Любое поражение давит на команду. Есть время подумать, чтобы победить в следующем матче», — приводит слова Панченко «Спорт-Экспресс». 0