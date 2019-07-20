«Уфа» — «Краснодар»: счет матча 2:3, обзор голов

Гости уступали со счетом 0:2, но одержали победу.
На 29-й минуте встречи хозяев вывел вперед Кэтелин Карп. После паса Андрея Козлова защитник с лета пробил в правый угол.
На 40-й минуте «Уфа» увеличила свое преимущество — Джемал Табидзе забил после подачи углового.
«Краснодар» отыграл один мяч на 49-й минуте — Юнес Намли отличился ударом из пределов вратарской.
Сравнять счет гостям удалось на 73-й минуте — точным дальним ударом отметился Тони де Вильена.
Вырвали победу «быки» благодаря автоголу. Мяч влетел в сетку после удара Кристиана Рамиреса и рикошета от Табидзе.
В концовке встречи «Краснодар» мог отличиться еще раз, но после удара Магомеда-Шапи Сулейманова мяч попал в штангу.
После двух туров «Краснодар» набрал 6 очков. У «Уфы» — 0 очков. 0