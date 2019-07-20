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    «Краснодар» одержал волевую победу в Уфе

    «Уфа» — «Краснодар»: счет матча 2:3, обзор голов

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    В стартовом матче второго тура РПЛ «Уфа» принимала «Краснодар».

    Тони Вильена
    Тони Вильена

    Гости уступали со счетом 0:2, но одержали победу.

    На 29-й минуте встречи хозяев вывел вперед Кэтелин Карп. После паса Андрея Козлова защитник с лета пробил в правый угол.

    На 40-й минуте «Уфа» увеличила свое преимущество — Джемал Табидзе забил после подачи углового.

    «Краснодар» отыграл один мяч на 49-й минуте — Юнес Намли отличился ударом из пределов вратарской.

    Сравнять счет гостям удалось на 73-й минуте — точным дальним ударом отметился Тони де Вильена.

    Вырвали победу «быки» благодаря автоголу. Мяч влетел в сетку после удара Кристиана Рамиреса и рикошета от Табидзе.

    В концовке встречи «Краснодар» мог отличиться еще раз, но после удара Магомеда-Шапи Сулейманова мяч попал в штангу.

    РПЛ. 2-й тур
    «Уфа» — «Краснодар» — 2:3
    Голы: Карп, 29 (1:0). Табидзе, 40 (2:0). Намли, 49 (2:1). Вилена, 73 (2:2). Табидзе, 86 (3:2)«Уфа»: Чернов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Алиев, Тилль (Кротов, 83), Фомин, Карп (Засеев, 84), Игбун, Козлов (Сысуев, 72)«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Мартынович, Рамирес, Камболов, Олссон (Игнатьев, 66), Вилена (Фьолусон, 90), Вандерсон Масиэл, Намли (Сулейманов, 70), АриПредупреждения: Спаич, 28. Рамирес, 54. Игбун, 64. Кротов, 87

    После двух туров «Краснодар» набрал 6 очков. У «Уфы» — 0 очков. 0

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