«Уфа» — «Краснодар»: счет матча 2:3, обзор голов

В стартовом матче второго тура РПЛпринимала

Гости уступали со счетом 0:2, но одержали победу.

На 29-й минуте встречи хозяев вывел вперед Кэтелин Карп. После паса Андрея Козлова защитник с лета пробил в правый угол.

На 40-й минуте «Уфа» увеличила свое преимущество — Джемал Табидзе забил после подачи углового.

«Краснодар» отыграл один мяч на 49-й минуте — Юнес Намли отличился ударом из пределов вратарской.

Сравнять счет гостям удалось на 73-й минуте — точным дальним ударом отметился Тони де Вильена.

Вырвали победу «быки» благодаря автоголу. Мяч влетел в сетку после удара Кристиана Рамиреса и рикошета от Табидзе.

В концовке встречи «Краснодар» мог отличиться еще раз, но после удара Магомеда-Шапи Сулейманова мяч попал в штангу.

РПЛ. 2-й тур «Уфа» — «Краснодар» — 2:3 Голы: Карп, 29 (1:0). Табидзе, 40 (2:0). Намли, 49 (2:1). Вилена, 73 (2:2). Табидзе, 86 (3:2)«Уфа»: Чернов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Алиев, Тилль (Кротов, 83), Фомин, Карп (Засеев, 84), Игбун, Козлов (Сысуев, 72)«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Мартынович, Рамирес, Камболов, Олссон (Игнатьев, 66), Вилена (Фьолусон, 90), Вандерсон Масиэл, Намли (Сулейманов, 70), АриПредупреждения: Спаич, 28. Рамирес, 54. Игбун, 64. Кротов, 87

После двух туров «Краснодар» набрал 6 очков. У «Уфы» — 0 очков. 0