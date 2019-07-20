«Тоттенхэм» предложил Эриксена «Атлетико»

Кристиан Эриксен
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По информации источника, представители лондонского клуба встретились с генеральным директором «матрасников» Мигелем Анхелем Хиль Марином. На встрече «Атлетико» было предложено купить 27-летнего хавбека за 60-70 миллионов евро.
Мадридцы готовы подписать датчанина в случае, если не получится оформить трансфер Хамеса Родригеса из «Реала».
Решение о продаже Эриксена «шпоры» приняли после того, как футболист отклонил несколько предложений клуба о продлении контракта. Действующее соглашение полузащитника с лондонским клубом рассчитано до лета 2020 года. 0