Зидан назвал главную атакующую тройку «Реала» в новом сезоне

Главный тренер мадридскогоназвал футболистов, которых он собирается чаще всего использовать в атаке команды в новом сезоне. Одним из них является бельгиец, сообщает Marca.

Французский менеджер сказал, что в новом сезоне его подопечные будут играть по схеме 4-3-3. Вместе с Азаром в атаке он хочет использовать Бензема и Винисиуса Жуниора.

Азар, который обошелся клубу в 100 млн евро, останется на своем привычном левом фланге. Справа сыграет молодой бразилец, а Карим Бензема продолжит выступать в роли наконечника атаки.

Свою новую тактическую схему Зидан сможет проверить в рамках Международного кубка чемпионов, в котором «галактикос» встретятся с «Баварией», «Атлетико» и «Арсеналом». 0