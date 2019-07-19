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    Зидан назвал главную атакующую тройку «Реала» в новом сезоне

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    Главный тренер мадридского «Реала» назвал футболистов, которых он собирается чаще всего использовать в атаке команды в новом сезоне. Одним из них является бельгиец Эден Азар, сообщает Marca.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    Французский менеджер сказал, что в новом сезоне его подопечные будут играть по схеме 4-3-3. Вместе с Азаром в атаке он хочет использовать Бензема и Винисиуса Жуниора.

    Азар, который обошелся клубу в 100 млн евро, останется на своем привычном левом фланге. Справа сыграет молодой бразилец, а Карим Бензема продолжит выступать в роли наконечника атаки.

    Свою новую тактическую схему Зидан сможет проверить в рамках Международного кубка чемпионов, в котором «галактикос» встретятся с «Баварией», «Атлетико» и «Арсеналом». 0

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