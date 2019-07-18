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    Стив Брюс не хочет отпускать Лонгстаффа в «МЮ»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ньюкасл Манчестер Юнайтед Трансферы Календарь АПЛ
    21-летний полузащитник Шон Лонгстафф попал в сферу интересов «Ман Юнайтед» и хочет заполучить игрока в летнее трансферное окно. Новый тренер «Ньюкасла» Стив Брюс намерен удержать игрока в команде, сообщает Sky Sports.

    Шон Лонгстафф
    Шон Лонгстафф

    Брюс собирается в скором времени провести встречу с Лонгстаффом и объяснить ему всю ситуацию. Британский наставник хочет, чтобы футболист остался в составе «сорок», поскольку на него он возлагает большие надежды в новом сезоне.

    Сам хавбек хотел бы перейти к «манкунианцам», но пока что оба клуба не могут договориться о стоимости трансфера. В случае отказа со стороны «Ньюкасла», Лонгстафф не будет настаивать на переходе.

    Молодой полузащитник обратил на себя внимание в прошлом сезоне АПЛ. К сожалению, из-за травмы он не смог отыграть весь сезон целиком. 0

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