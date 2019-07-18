Стив Брюс не хочет отпускать Лонгстаффа в «МЮ»

21-летний полузащитникпопал в сферу интересови хочет заполучить игрока в летнее трансферное окно. Новый тренернамерен удержать игрока в команде, сообщает Sky Sports.

Брюс собирается в скором времени провести встречу с Лонгстаффом и объяснить ему всю ситуацию. Британский наставник хочет, чтобы футболист остался в составе «сорок», поскольку на него он возлагает большие надежды в новом сезоне.

Сам хавбек хотел бы перейти к «манкунианцам», но пока что оба клуба не могут договориться о стоимости трансфера. В случае отказа со стороны «Ньюкасла», Лонгстафф не будет настаивать на переходе.

Молодой полузащитник обратил на себя внимание в прошлом сезоне АПЛ. К сожалению, из-за травмы он не смог отыграть весь сезон целиком. 0