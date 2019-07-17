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    Сборная Нигерии завоевала бронзу Кубка Африки

    Кубок Африки-2019 Сборная Туниса Сборная Нигерии
    Сборная Нигерии одержала победу над командой Туниса (1:0) в матче за третье место на Кубке африканских наций.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч на 3-й минуте забил нападающий «Шанхай Шеньхуа» Одион Игало.

    Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса​ провел на поле 75 минут и не отметился результативными действиями.

    19 июля в финале турнира сыграют Сенегал и Алжир, начало матча — в 22.00 (мск).

    Кубок Африки. Матч за 3-е место
    Тунис — Нигерия — 0:1 (0:1)
    Гол: Игало, 3Тунис: Бен Шерифия, Хаддади, Мериа, Хнид (Бедуи, 67), Сасси, Скири, Дрэгер, Бадри (Слити, 58), Хазри, Хенисси (Шауат, 44), ШаалалиНигерия: Узохо, Омеруо, Эйна, Трост-Эконг, Коллинз, Этебо, Ндиди, Игало (Осимен, 46), Муса (Саймон, 75), Ивоби, Чиквуэзе (Калу, 90)Предупреждения: Ндиди, 18. Шаалали, 61. Бедуи, 90+2
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